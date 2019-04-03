«Мы приняли ее за колдунью»:Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободы

В Нижегородском областном суде 3 апреля 2019 года вынесен приговор 27-летней нижегородке Елене Каримовой, обвиняемой в убийстве двух своих маленьких детей – 4-летней Хадижи и 2-летнего Сулеймана. Во время заседания сдержать слезы не получилось ни у самой Елены Каримовой, ни у ее матери.

- Елена Каримова признана виновной в умышленном убийстве двух своих маленьких детей, а также в краже имущества, - озвучил сегодня свой приговор судья. – Она приговаривается к 19 годам в колонии общего режима. Кроме того, в течение полутора лет после освобождения она будет ограничена в передвижении и должна будет дважды в месяц отмечаться в отделе полиции.

Напомним, чудовищное убийство в апреле 2018 года шокировало всю страну. Сожженные тела двух малышей были обнаружены на заброшенном овощехранилище в Семеновском районе. Подозрение в совершении этого жуткого преступления сразу пало на их мать. И поначалу девушка не стала отпираться.

- Мне их не на что было содержать, поэтому я их и убила, - рассказала Елена Каримова сотрудникам правоохранительных органов.

Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободыФото: СОЦСЕТИ

Расследование этого дела продолжалось больше полугода. Выяснилось, что незадолго до убийства детей женщина развелась со своим мужем, который находился в международном розыске. Постоянной работы у нее не было, и она занималась распространением спортивного питания. Однако никто из друзей Елены Каримовой даже не догадывался о каких-либо финансовых трудностях.

- Всем своим знакомым Елена представлялась бизнес-леди, - рассказал «Комсомолке» старший следователь первого отдела по особо важным преступления СУ СКР по Нижегородской области Максим Ефимов. – И для поддержания этого имиджа требовались немалые средства: красивые наряды, посещение ресторанов, впечатляющие фотографии в соцсетях. Аренда одного только автомобиля стоила 2300 рублей в сутки! В месяц выходило больше сорока тысяч рублей. В конце концов, она истощила все свои финансовые резервы.

Однако свою вину Елена Каримова признавала недолго. Вскоре девушка полностью изменила свои первоначальные показания, заявив, что детей убили находившиеся в ее машине иностранцы.

- Пока мы ехали, они все время угрожали мне убийством. Я думала, что они просто запугивают меня, чтобы я рассказала, где деньги. Но я и сама не знала. Считала, что они попугают и отстанут - я и подумать не могла, что они действительно могут что-то сделать таким маленьким детям, - рассказывала Елена Каримова, выступая на суде со своим последним словом. - А потом они потребовали, чтобы я остановилась, и убили моих малышей у меня на глазах. Когда я поняла, что происходит, я начала кричать и тогда мне несколько раз дали пистолетом по голове. Они сказали, что это расплата за грехи моего мужа. В этот момент для меня все перестало иметь значение.

Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Эту же версию девушка озвучивала и следователям. Однако в ходе расследования она не подтвердилась.

- Эта версия не выдерживает никакой критики: мы собрали достаточное количество доказательств ее причастности к совершенному преступлению, отследили по камерам видеонаблюдения весь маршрут движения ее автомобиля - и везде она была одна. Мы уверены, что детей лишила жизни именно она, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Более того, в тот самый момент, когда Елена Каримова сжигала тела убитых детей, мимо проходили охотники, ставшие случайными свидетелями происшествия.

- Они видели, что девушка разжигает костер и бросает туда каких-то кукол, - зачитывал судья свидетельские показания. - По их собственному признанию, они подумали, что перед ними колдунья.

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