2019-04-03T17:44:20+03:00
Происшествия

«Мы приняли ее за колдунью»:Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободы

В Нижегородском областном суде вынесли приговор матери-убийце
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments6
Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободыЕлену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободыФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Нижегородском областном суде 3 апреля 2019 года вынесен приговор 27-летней нижегородке Елене Каримовой, обвиняемой в убийстве двух своих маленьких детей – 4-летней Хадижи и 2-летнего Сулеймана. Во время заседания сдержать слезы не получилось ни у самой Елены Каримовой, ни у ее матери.

- Елена Каримова признана виновной в умышленном убийстве двух своих маленьких детей, а также в краже имущества, - озвучил сегодня свой приговор судья. – Она приговаривается к 19 годам в колонии общего режима. Кроме того, в течение полутора лет после освобождения она будет ограничена в передвижении и должна будет дважды в месяц отмечаться в отделе полиции.

Напомним, чудовищное убийство в апреле 2018 года шокировало всю страну. Сожженные тела двух малышей были обнаружены на заброшенном овощехранилище в Семеновском районе. Подозрение в совершении этого жуткого преступления сразу пало на их мать. И поначалу девушка не стала отпираться.

- Мне их не на что было содержать, поэтому я их и убила, - рассказала Елена Каримова сотрудникам правоохранительных органов.

Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободы Фото: СОЦСЕТИ

Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободыФото: СОЦСЕТИ

Расследование этого дела продолжалось больше полугода. Выяснилось, что незадолго до убийства детей женщина развелась со своим мужем, который находился в международном розыске. Постоянной работы у нее не было, и она занималась распространением спортивного питания. Однако никто из друзей Елены Каримовой даже не догадывался о каких-либо финансовых трудностях.

- Всем своим знакомым Елена представлялась бизнес-леди, - рассказал «Комсомолке» старший следователь первого отдела по особо важным преступления СУ СКР по Нижегородской области Максим Ефимов. – И для поддержания этого имиджа требовались немалые средства: красивые наряды, посещение ресторанов, впечатляющие фотографии в соцсетях. Аренда одного только автомобиля стоила 2300 рублей в сутки! В месяц выходило больше сорока тысяч рублей. В конце концов, она истощила все свои финансовые резервы.

Однако свою вину Елена Каримова признавала недолго. Вскоре девушка полностью изменила свои первоначальные показания, заявив, что детей убили находившиеся в ее машине иностранцы.

- Пока мы ехали, они все время угрожали мне убийством. Я думала, что они просто запугивают меня, чтобы я рассказала, где деньги. Но я и сама не знала. Считала, что они попугают и отстанут - я и подумать не могла, что они действительно могут что-то сделать таким маленьким детям, - рассказывала Елена Каримова, выступая на суде со своим последним словом. - А потом они потребовали, чтобы я остановилась, и убили моих малышей у меня на глазах. Когда я поняла, что происходит, я начала кричать и тогда мне несколько раз дали пистолетом по голове. Они сказали, что это расплата за грехи моего мужа. В этот момент для меня все перестало иметь значение.

Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Елену Каримову, задушившую двух своих маленьких детей, приговорили к 19 годам лишения свободыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Эту же версию девушка озвучивала и следователям. Однако в ходе расследования она не подтвердилась.

- Эта версия не выдерживает никакой критики: мы собрали достаточное количество доказательств ее причастности к совершенному преступлению, отследили по камерам видеонаблюдения весь маршрут движения ее автомобиля - и везде она была одна. Мы уверены, что детей лишила жизни именно она, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Более того, в тот самый момент, когда Елена Каримова сжигала тела убитых детей, мимо проходили охотники, ставшие случайными свидетелями происшествия.

- Они видели, что девушка разжигает костер и бросает туда каких-то кукол, - зачитывал судья свидетельские показания. - По их собственному признанию, они подумали, что перед ними колдунья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Она моя душа": незадолго до убийства детей Елена Каримова записывала с ними трогательные видео

28 апреля в Нижегородской области задержали 27-летнюю мать двоих детей, найденных сожженными в овощехранилище Семеновского района. Елена Каримова задушила четырехлетнюю дочь Хадижу и двухлетнего Сулеймана в машине на заднем сиденье (подробнее)

«Хадижу и Сулеймана убили поселившиеся в моей машине иностранцы»: В Нижнем Новгороде завершилось расследование дела Елены Каримовой, убившей двух своих маленьких детей

«Комсомолка» собрала шесть неизвестных фактов об этом громком преступлении (подробнее)

Знакомые Елены Каримовой, убившей двух своих детей: «Муж алименты не платил, но на безденежье она никогда не жаловалась»

Сразу после задержания женщина полностью признала свою вину и заявила, что пойти на убийство ее заставило безденежье. Мол, после развода с мужем крошек не на что было содержать. Однако ее друзья и знакомые до сих пор не верят в случившееся (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мать убила двоих детей и сожгла их тела в Нижнем Новгороде»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта
Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»
Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибудет в Нижний Новгород 13 апреля
Экспорт агропромышленной продукции планируется увеличить в 2,2 раза
Нижегородские электрички начнут останавливаться в Лесном Городке с 15 апреля
В Нижегородской области пройдет спортивный фестиваль детсадов «Малышиада»
Нижегородский облсуд обязал снести незаконные коттеджи на берегу Горьковского моря
Госдолг Нижегородской области составляет 62,9 миллиарда рублей
Нижегородский суд закрыл 13 интернет-сайтов по продаже «левых» медсправок
В Нижегородской области стартовал проект «Бюст-мост: против рака груди»
Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 2 апреля
39-летняя нижегородка предстала перед судом за жестокое убийство мужа
Школьники из Нижнего Новгорода построят модель беспилотной платформы для Арктики
Заболеваемость гриппом в Нижегородской области опустилась на 39% ниже эпидпорогов
В Дзержинске задержали производителя ядовитой «незамерзайки»
Экскаватор будет круглосуточно дежурить в районе строящегося моста через Узолу
Нижегородские больницы получили 24 новых автомобиля скорой помощи
Глеб Никитин поздравил семью Зверевых с «Благодатной свадьбой»
Фестиваль «Театральная Стрелка» откроется в Нижнем Новгороде 3 апреля
Городецкий краеведческий музей откроется после капремонта в мае
Более тысячи жителей Нижнего Новгорода будут призваны в армию до 15 июля
Суд обязал экс-сотрудницу ИФНС вернуть государству более 1,2 миллиона рублей