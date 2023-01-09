Морозы, пришедшие в Нижегородскую область, особенно хорошо ощущаются в северной части региона. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В разгар новогодних каникул и праздников в Нижнем Новгороде и области резко похолодало, а сам температурный перепад местные ощутили очень остро. Если в начале января на улице моросил дождь и столбики термометров показывали от 0 до -2 градусов, то уже с 5 января на улице стало люто холодать: в один миг температура воздуха опустилась до -20 градусов и затем продолжала падать. Медленного и постепенного снижения температуры воздуха не было, поэтому и организм у многих не успел приспособиться и вскоре улицы опустели, а на холод решались выходить только самые отчаянные. Рассказываем о последствиях аномальных морозов в Нижнем Новгороде 9 января 2023.

Трескучие морозы в первую рабочую неделю 2023 года

Первая рабочая неделя 2023 года тоже началась с аномальных морозов. По данным «Яндекс.Погоды», с утра 9 января в Нижнем Новгороде установилась температура воздуха в -31 градус, которая ощущается как все -35 градусов. Ночью в городе ожидается -34 градуса, а утром 10 января прогнозируется -33 градуса.

Однако беспокоиться нижегородцам не стоит, уже в среду холода пойдут на убыль и постепенно в город и область вернутся привычные холода в пределах до -10 градусов.

Где холоднее всего?

Лютые морозы, пришедшие в Нижегородскую область, особенно хорошо ощущаются в северной части региона. Например, термометры в рабочем посёлке Арья в Уренском районе рано утром показывали отметку в -45 градусов.

Арья, Уренский район. Фото: Ольга Сидорова.

В Тонкино местные замечали на столбиках термометров и до -50 градусов.

Тонкино. Фото: Марина Ершова (Орлова).

В Шаранге на улице подморозило до -42 градусов.

Шаранга. Фото: Александр Козлов.

Аномальные холода отмечаются по всей области. Столбики термометров опустились до -40 в Дивеево, Перевозе, Богородске, Балахне, Линде и других населенных пунктах.

В каждом районе Нижнего Новгорода местные также заметили разницу в температуре воздуха. Так, в Сормовском районе термометры показали всего -21 градус, а в Щербинках в Приокском районе сейчас-26 градусов.

Термометр в Сормовском районе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Школьники смогли остаться дома

С 9 января в школах Нижегородской области официально начинается третья учебная четверть. Планировалось, что сегодня все школьники вернутся за парты и снова будут грызть гранит науки, но при сильных морозах ребятам разрешили на уроки не идти. Так, при температуре воздуха от -25 до -29 градусов в школу смогли не пойти ученики 1-4 классов школ Нижнего Новгорода и учащиеся 1-9 классов школ, расположенных в сельской местности.

– При температуре воздуха в -30 градусов в образовательные организации не стоит направлять учащихся 1-9 классов школ города и учащихся 1-11 классов сельских школ, – уточнили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Однако, несмотря на холода, сегодня утром все школы были готовы принять своих учеников. Если же родители решили оставить ребенка дома, то образовательную организацию необходимо было уведомить. При этом уроки, пропущенные ребятами из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине.

Канатная дорога приостановила работу

Трудности с тем, как добраться на работу, возникли и у тех, кто пользуется канатной дорогой, связывающей Нижний Новгород и Бор. В понедельник, 9 января, переправа не была запущена из-за морозов.

– Работа канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, – информирует автоответчик перевозчика.

Канатка встала. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поездка на такси в 500 рублей и выше

В такую холодную погоду нижегородцы предпочитают как можно меньше бывать на улице, но как быть, если нужно добраться на работу? Кто-то усиленно пытался завести свою машину, используя всевозможные средства, кто-то ускоренно бежал к остановке, отследив нужный автобус, а кто-то решал потратиться на такси. Правда, выгоды от такой поездки немного. Так, цены на 15-20 минутную поездку в такси начинались от 500 рублей, дорога в 25-30 минут оценивалась в 600 рублей и выше. Самые дешевые поездки, занимающие около 10 минут, обходились в 300 рублей.

Особый режим работы

Из-за ударивших морозов коммунальные службы Нижнего Новгорода перешли на особый режим работы. Теплоэнергетики дежурят круглосуточно и чаще обходят предприятия, проверяя теплосети и состояние оборудования в котельных.

– Температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена согласно температурным графикам, – отметил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Сотрудники аварийных служб были дополнительно проинструктированы, а персонал ЕДДС города был сориентирован на дополнительные меры и сроки при контроле за возможными технологическими нарушениями на системах ЖКХ.

Кроме того, из-за аномально низких температур в круглосуточном формате работает штаб минздрава. Он отслеживает ситуацию в нижегородских больницах, поликлиниках и других лечебных организациях, чтобы незамедлительно разрешать возникающие технические сложности.

Перенос рождественских мероприятий

Из-за мороза также пришлось перенести часть рождественских мероприятий, которые должны были пройти в городских парках 6-8 января. Развлекательные программы в парках Станкозавода, им. Я.М. Свердлова, «Дубки», Светлоярский, Автозаводский, 777-летия Нижнего Новгорода, Второго паркового озера перенесли на 13 и 14 января.

Обрывы проводов и корректировки маршрутов

Утром 9 января в Нижнем Новгороде в Автозаводском районе произошел обрыв проводов, а впоследствии движение троллейбусов №4 и №14 пришлось приостановить. Сейчас аварийные бригады устраняют неполадки.

Также корреспондент «Комсомолки» сообщила о том, что провод упал и на проезжей части на Просвещенке.

Просвещенка. Фото: Мария СОРОКИНА

Морозы также вызвали корректировку регулярных маршрутов в Городецком районе. Например, автобусы №101 «Городец – Заволжье» будут заезжать в микрорайон Северный в обоих направлениях. А вот рейсы по маршруту №2 «Городец - микрорайон Северный» отменены.

– Изменения будут действовать 9 и 10 января, – уточнили представители ГП НО «Городецкий пассажирский автотранспорт» Вконтакте.

Движение троллейбусов №4 и №14 отменено. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

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