Нижегородским школьникам разрешили не посещать занятия при сильных морозах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство образования и науки Нижегородской области рекомендует школьникам не посещать занятия при сильных морозах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Образование52».

Так, при температуре воздуха -29...-25 градусов учащимся 1 – 4 классов школ Нижнего Новгорода и учащимся 1 – 9 классов школ, расположенных в сельской местности, рекомендовано не направлять в образовательные организации.

При температуре воздуха в -30 градусов в образовательные организации не стоит направлять учащихся 1 – 9 классов школ города и учащихся 1 – 11 классов сельских школ.

– Несмотря на изменение погодных условий, связанных с сильными морозами, учебный процесс в общеобразовательных организациях осуществляется в штатном режиме, – уточняют в министерстве.

Кроме того, родители или законные представители учеников могут сами решать, отпускать ли своих детей в школы, когда на улице сильные холода. Если было решено оставить ребенка дома, то необходимо уведомить об этом образовательную организацию.

Стоит отметить, что при принятии решения о непосещении ребенком школы нужно учитывать направление и силу ветра, расстояние от дома до школы, переносимость ребенком низких температур и другие сопутствующие факторы.

Уроки, пропущенные из-за погодных условий, не будут считаться прогулами по неуважительной причине.