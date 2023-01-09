Можно выдохнуть: аномальные морозы в Нижнем Новгороде начнут отступать с 11 января

Аномальные морозы начнут отступать со среды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномальные морозы, которые пришли в Поволжье во второй половине новогодних каникул, отступят на этой неделе. Нижегородцев ждет потепление до комфортной температуры -4…-8 градусов.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», первый в этом году рабочий день станет самым холодным на неделе: в Нижнем Новгороде столбики термометров с утра показывают -34 градусов, в дневные часы «разогреет» до -27. Ожидается ясная безветренная погода.

Аномально холодной будет и предстоящая ночь на вторник. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -34, которые будут ощущаться как -39. Юго-восточный ветер усилится до 3-4 метров в секунду.

В среду подует южный ветер, который принесет потепление. Если утром термометры еще покажут -22 градуса, то уже к вечеру потеплеет до -11 (правда, ощущаться они будут как -19). При этом небо затянет облаками.

В четверг ожидается пасмурная погода, утром возможен небольшой снег. Нижегородцам можно выдохнуть после трескучих морозов: температура воздуха наконец-то составит комфортные -10…-12 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду.

В пятницу еще немного потеплеет, и столбики термометров покажут -9 градусов. Ожидается пасмурная погода без осадков, ветер южный 3 метра в секунду.

К счастью, обойдется без резких скачков атмосферного давления: оно будет снижаться постепенно, с отметки 779 мм.рт.ст. до показателя 754 мм.рт.ст.

В выходные нижегородцы смогут наверстать упущенное и осуществить планы, которые пришлось отложить на новогодних каникулах из-за морозов: в субботу и воскресенье метеорологи прогнозируют -4…-6 градусов, будет облачная погода, пойдет небольшой снег – отличная погода для зимних прогулок и активного отдыха.