Круглосуточный штаб организован в нижегородском минздраве из-за морозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Круглосуточный штаб организован в министерстве здравоохранения Нижегородской области в связи с аномальными холодами. Об этом сообщил глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Задача штаба – отслеживать ситуацию в поликлиниках и больницах региона, и в случае необходимости оперативно принимать решения для устранения проблем.

- Решение возникающих небольших технических сложностей обычно происходит в плановом режиме. Но при такой низкой температуре все поломки требуют незамедлительного ремонта и реагирования, - прокомментировал Мелик-Гусейнов.

Напомним, вот уже несколько дней в Нижегородской области стоят тридцатиградусные морозы. Согласно прогнозам синоптиков, аномальные холода начнут отступать лишь с середины этой недели.