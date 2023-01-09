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НовостиОбщество9 января 2023 6:41

Нижегородская канатная дорога не работает из-за морозов 9 января

Температура воздуха в Нижнем Новгороде понизилась до отметки -34 градусов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородская канатная дорога не работает из-за морозов 9 января.

Нижегородская канатная дорога не работает из-за морозов 9 января.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Канатная дорога Нижний Новгород – Бор не работает 9 января из-за аномально холодной погоды. Об этом информирует автоответчик перевозчика.

- Работа канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, - говорится в сообщении.

Напомним, аномальные морозы пришли в Нижегородскую область 6 января. Утром в первый рабочий день столбики термометров опустились до -34 градусов – при такой температуре эксплуатация канатной дороги приостанавливается. Кстати, завтра морозы еще сохранятся, а вот уже со среды в регион придет долгожданное потепление.