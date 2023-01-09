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НовостиОбщество9 января 2023 8:00

Троллейбусы №4 и №14 в Нижнем Новгороде встали из-за обрыва проводов

Аварию сейчас устраняют
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Троллейбусы №4 и №14 в Нижнем Новгороде встали из-за обрыва проводов.

Троллейбусы №4 и №14 в Нижнем Новгороде встали из-за обрыва проводов.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Движение троллейбусов №4 и №14 приостановлено в Автозаводском районе утром 9 января из-за обрыва проводов. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова на странице ведомства ВКонтакте.

По ее словам, обрыв контактного провода произошел в районе дома №17 по улице Краснодонцев.

- Аварийные бригады ведут устранение обрыва, - сказала Алена Чернышова.

Первый рабочий день в Нижнем Новгороде выдался морозным: столбики термометров утром опустились до отметки -34 градуса. В связи с этим некоторые троллейбусы не вышли на линию по причине замерзания пневмосистемы. Однако предприятие «Нижегородэлектротранс» принимает необходимые меры, и в ближайшие часы выпуск троллейбусов на линии будет увеличен.