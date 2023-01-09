Некоторые регулярные маршруты изменены из-за морозов в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые автобусные маршруты изменятся из-за морозов в Городецком районе. Об этом сообщают представители ГП НО «Городецкий пассажирский автотранспорт» Вконтакте.

Так, все регулярные рейсы № 101 «Городец – Заволжье» будут заезжать в микрорайон Северный в прямом и обратном направлениях. Остановка автобусов будет у ДК «Северный» и магазина «Звениговский». А вот рейсы по маршруту №2 "Городец - микрорайон Северный» будут отменены. Изменения будут действовать 9 и 10 января.

Узнать подробную информацию о движении городских и пригородных маршрутов можно по телефонам диспетчерских пунктов: 8 (831-61) 9-06-60 , 8 (831-61) 4-00-31 (Городец), 8 (831-61) 3-99-13 (Заволжье).

Напомним, канатная дорога Нижний Новгород – Бор не работает 9 января из-за аномально холодной погоды.