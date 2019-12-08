2019-12-08T17:41:00+03:00
Происшествия

Губернатор Нижегородской области распорядился оказать материальную помощь пострадавшим в жутком ДТП на улице Горького

Также решается вопрос об индивидуальной программе подготовки школьников к ГИА
Анастасия НАЗАРОВА
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Смертельная авария произошла вечером 7 декабря, когда школьники в сопровождении взрослых шли на спектакль в ТЮЗ.Смертельная авария произошла вечером 7 декабря, когда школьники в сопровождении взрослых шли на спектакль в ТЮЗ.
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Пострадавшие в страшной аварии на улице Максима Горького 7 декабря получат по 100 тысяч рублей, а семья погибшей мамы одной из учащихся - 300 тысяч рублей. Такое распоряжение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На следующий день после автокатастрофы замгубернатора Андрей Гнеушев проведал школьников с детской областной больнице, где пообщался с их родными, врачами и семьей погибшей нижегородки. Чиновник передал слова соболезнования мужу погибшей от лица Глеба Никитина.

Виновник аварии уже задержан, ведется следствие.

Виновник аварии уже задержан, ведется следствие.

- Это трагическое происшествие требует от нас особого внимания. Важно, чтобы те, кто пострадал в страшной аварии, смогли как можно быстрее восстановиться от полученных травм. Сейчас с ребятами работают наши психологи, а к вечеру им на помощь придут коллеги из института имени Сербского. Минздраву региона поручено курировать состояние каждого из пострадавших как во время стационарного лечения, так и после выписки, - заявил губернатор.

Вдобавок ко всему глава региона поручил министру образования Сергею Злобину взять на личный контроль ситуацию с подготовкой девятиклассников к Государственной итоговой аттестации.

- Родители беспокоятся насчет подготовки и сдачи экзаменов. Нам нужно оказать необходимую помощь, чтобы компенсировать отставание от учебного процесса, в том числе проработать вопрос индивидуальных программ подготовки для каждого из пострадавших ребят, - добавил Глеб Никитин.

Мама школьницы, которая вызвалась сопровождать детей в театр, скончалась в реанимации.

Мама школьницы, которая вызвалась сопровождать детей в театр, скончалась в реанимации.

Также стало известно, что правительство региона совместно с администрацией Нижнего Новгорода окажут всю необходимую помощь в организации похорон погибшей в ДТП матери школьницы.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в начале шестого 7 декабря в центре Нижнего Новгорода произошла жуткая авария. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, на котором находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими. Они шли на представление в Театр юного зрителя. В результате аварии девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учениц погибла от полученных травм.

Сообщалось, что, по предварительным данным, виновником ДТП является сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова Виктор. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. Утром 8 декабря стало известно о том, что виновник смертельного ДТП задержан.

Очевидцы рассказывают о ДТП в Нижнем Новгороде.ДТП произошло в субботу, вечером (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU

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