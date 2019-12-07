2019-12-07T21:34:34+03:00
Происшествия

"Шли в театр": Иномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем Новгороде

9 детей и двое взрослых госпитализированы, мама одной из учениц погибла
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Иномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем НовгородеИномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем НовгородеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Страшная авария произошла в центре Нижнего Новгорода днем в субботу, 7 декабря 2019 года – после массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу детей. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 17:15 возле дома №152 по улице Максима Горького.

- Водитель иномарки столкнулся с двумя легковушками, затем одна из машин вылетела на тротуар. К несчастью, в этот момент там находились 11 подростков и трое взрослых, которые направлялись на спектакль в Театр юного зрителя. Девять детей и двое взрослых госпитализированы с травмами, еще одного ребенка медики осмотрели на месте происшествия и отпустили домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Позднее стало известно, что одна из пострадавших в ДТП женщин - мама одной из учениц - скончалась в больнице от полученных травм, которые оказались смертельными.

Иномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Иномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем НовгородеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

- Виновника ДТП ранее уже лишали права управления, но сейчас срок лишения истек. После аварии он отказался от освидетельствования на состояние опьянения, - рассказал "Комсомолке" начальник ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Тюлин.

12 человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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