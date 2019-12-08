«Привезли без обуви, помнят мало»: Появились подробности о состоянии детей, пострадавших в ДТП на улице Горького
Психологи МЧС работают с детьми, пострадавшими в жутком ДТП в центре Нижнего Новгорода 7 декабря. Как стало известно «Комсомольской правде», о случившемся ребята почти ничего не помнят - все произошло неожиданно и очень быстро.
Вечером после трагедии учителя автозаводской школы № 37 получили сообщение от своего руководителя о состоянии детей и сопровождавших их педагогов.
- Привезли их без обуви, вещи растеряли. Помнят мало. Шли у Горького, 152 по тротуару. Кто же знал… - рассказала директор школы Анна Власова.
У Дениса теперь по штырю в каждой ноге.Фото: СОЦСЕТИ
По ее словам, одному зашили бедро, второму вставили по штырю в каждую ногу (один пожизненно, другой вынут через год), третьей наложили гипс на руку. Кто-то отделался ушибами и ссадинами. Еще шестеро находятся в отделении нейрохирургии - у ребят сотрясение мозга, болят ноги. У всех шок.
Артему после ДТП пришлось зашивать бедро.Фото: СОЦСЕТИ
Среди пострадавших также оказались взрослые - учитель математики Марина Гайворонская и учитель русского языка и литературы Ольга Родионова. Обе находятся в больнице имени Семашко.
- Шок, ушиб головного мозга у Марины Владимировны. Ольга Евгеньевна повела себя геройски. Всех детей рассовала по скорым, все организовала. Умница! - добавила директор школы.
Даниил отделался ссадинами и ушибами.Фото: СОЦСЕТИ
Напомним, без жертв в страшном ДТП на улице Максима Горького, к сожалению, не обошлось. Мама одной из школьниц, которая вызвалась сопроводить детей на спектакль «Горе от ума» в ТЮЗе, скончалась в реанимации. Как стало известно «Комсомолке», пока девочке не рассказывают про смерть мамы.
«Комсомольская правда» рассказывала, что в начале шестого 7 декабря в центре Нижнего Новгорода произошла жуткая авария. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, на котором находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими. Они шли на представление в Театр юного зрителя. В результате аварии девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учениц погибла от полученных травм.
Сообщалось, что, по предварительным данным, виновником ДТП является сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова Виктор. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. Утром 8 декабря стало известно о том, что виновник смертельного ДТП задержан.
Очевидцы рассказывают о ДТП в Нижнем Новгороде.ДТП произошло в субботу, вечером (c) Ruptly
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Шли в театр»: Иномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем Новгороде
9 детей и двое взрослых госпитализированы, мама одной из учениц погибла (подробнее)
Виновник страшного ДТП с группой школьников задержан в Нижнем Новгороде
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения (подробнее)
«Не знает, что осталась без мамы»: Школьнице пока не рассказывают о гибели матери в страшном ДТП на улице Горького
Девочка с сильнейшим сотрясением находится в Нижегородской детской областной больнице [фото, видео] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Иномарка вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем Новгороде»