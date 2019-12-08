«Привезли без обуви, помнят мало»: Появились подробности о состоянии детей, пострадавших в ДТП на улице Горького

Психологи МЧС работают с детьми, пострадавшими в жутком ДТП в центре Нижнего Новгорода 7 декабря. Как стало известно «Комсомольской правде», о случившемся ребята почти ничего не помнят - все произошло неожиданно и очень быстро.

Вечером после трагедии учителя автозаводской школы № 37 получили сообщение от своего руководителя о состоянии детей и сопровождавших их педагогов.

- Привезли их без обуви, вещи растеряли. Помнят мало. Шли у Горького, 152 по тротуару. Кто же знал… - рассказала директор школы Анна Власова.

У Дениса теперь по штырю в каждой ноге.Фото: СОЦСЕТИ

По ее словам, одному зашили бедро, второму вставили по штырю в каждую ногу (один пожизненно, другой вынут через год), третьей наложили гипс на руку. Кто-то отделался ушибами и ссадинами. Еще шестеро находятся в отделении нейрохирургии - у ребят сотрясение мозга, болят ноги. У всех шок.

Артему после ДТП пришлось зашивать бедро.Фото: СОЦСЕТИ

Среди пострадавших также оказались взрослые - учитель математики Марина Гайворонская и учитель русского языка и литературы Ольга Родионова. Обе находятся в больнице имени Семашко.

- Шок, ушиб головного мозга у Марины Владимировны. Ольга Евгеньевна повела себя геройски. Всех детей рассовала по скорым, все организовала. Умница! - добавила директор школы.

Даниил отделался ссадинами и ушибами.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, без жертв в страшном ДТП на улице Максима Горького, к сожалению, не обошлось. Мама одной из школьниц, которая вызвалась сопроводить детей на спектакль «Горе от ума» в ТЮЗе, скончалась в реанимации. Как стало известно «Комсомолке», пока девочке не рассказывают про смерть мамы.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в начале шестого 7 декабря в центре Нижнего Новгорода произошла жуткая авария. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, на котором находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими. Они шли на представление в Театр юного зрителя. В результате аварии девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учениц погибла от полученных травм.

Сообщалось, что, по предварительным данным, виновником ДТП является сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова Виктор. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. Утром 8 декабря стало известно о том, что виновник смертельного ДТП задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/748435" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказывают о ДТП в Нижнем Новгороде.ДТП произошло в субботу, вечером (c) Ruptly

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