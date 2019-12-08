Виновник страшного ДТП с группой школьников задержан в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан водитель, спровоцировавший смертельное ДТП на улице Горького 7 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, жуткая авария произошла в районе дома №152 по улице Горького. Водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП, после которого один из автомобилей вылетел на тротуар, где в этот момент находилась группа детей, направлявшихся в театр. По предварительным данным, за рулем иномарки находился 43-летний Виктор Пильганов, сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Ранее он уже был лишен водительских прав за пьянство, но срок лишения истек. На этот раз мужчина, вероятно, тоже был нетрезв, поскольку от медицинского освидетельствования он отказался.

В результате аварии пострадали двое взрослых и девять школьников. Все они были доставлены в больницу. Троим ребятам потребовалась хирургическая помощь, но сейчас их жизни ничто не угрожает. А вот мать одной из учениц, сопровождавшая группу, скончалась от полученных травм.

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.

Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде.Видео: BAZA

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