2019-12-07T23:15:26+03:00
Происшествия

Источник: автомобиль, спровоцировавший смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему генерал-майору юстиции Пильганову

Однако за рулем находился не он, а другой мужчина
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Источник: автомобиль, спровоцировавший смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему генерал-майору юстиции ПильгановуИсточник: автомобиль, спровоцировавший смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему генерал-майору юстиции ПильгановуФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Стало известно, кому принадлежит автомобиль, спровоцировавший смертельное ДТП в центре Нижнего Новгорода днем в субботу, 7 декабря 2019 года. Напомним, около 17:15 на улице Горького произошла чудовищная авария – после массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар и протаранила группу девятиклассников, направлявшихся в театр. Девять школьников и двое взрослых были госпитализированы, а мама одной из учениц, сопровождавшая группу, получила смертельные травмы.

По данным источника «Комсомольской правды» - Нижний Новгород», «Тойота», которой управлял виновник аварии, принадлежит бывшему генерал-майору юстиции Александру Пильганову. Однако за рулем в момент ДТП находился не он.

- Мы смотрели видео с камер – там хорошо видно, что сразу после ДТП из машины выходит мужчина значительно моложе, чем Пильганов, - сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Тюлин.

По предварительным данным, за рулем мог находиться сын Александра Пильганова. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что водитель иномарки отказался проходить медицинское освидетельствование, а ранее он уже был лишен водительских прав за пьянство.

12 человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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