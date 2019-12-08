«Не знает, что осталась без мамы»: Школьнице пока не рассказывают о гибели матери в страшном ДТП на улице Горького

Мама девятиклассницы, которая пострадала в жутком ДТП на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде, скончалась в реанимации. Однако, как стало известно «Комсомольской правде», взрослые решили пока не говорить ребенку о гибели матери.

- Девочка еще не знает, что осталась без мамы. Маму увезли на скорой, - рассказала одна из учащихся школы № 37 Анна Воскресенская (имя и фамилия заменены по просьбе героя. - Прим. ред.).

Смертельное ДТП произошло в Нижнем Новгороде 7 декабря. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Также в распоряжении редакции «Комсомолки» сообщение директора автозаводской школы, которое было разослало учителям уже после трагедии.

- Мама [девочки] умерла в реанимации. Она пока не знает. У нее сильное сотрясение, ее рвет, очень болит голова. Дети уже знают из интернета, но их попросили молчать. С детьми работают психологи МЧС, - рассказала Анна Власова.

Смертельное ДТП произошло в Нижнем Новгороде 7 декабря. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в начале шестого 7 декабря в центре Нижнего Новгорода произошла жуткая авария. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, на котором находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими. Они шли на представление в Театр юного зрителя. В результате аварии девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учениц погибла от полученных травм.

Сообщалось, что, по предварительным данным, виновником ДТП является сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова Виктор. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. Утром 8 декабря стало известно о том, что виновник смертельного ДТП задержан.

Смертельное ДТП произошло в Нижнем Новгороде 7 декабря. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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