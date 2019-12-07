2019-12-07T21:47:24+03:00
Происшествия

Виновник жуткого ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде ранее был лишен прав за пьянство

После аварии водитель отказался от медицинского освидетельствования
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Виновник жуткого ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде ранее был лишен прав за пьянствоВиновник жуткого ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде ранее был лишен прав за пьянствоФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Виновник чудовищного ДТП в центре Нижнего Новгорода, в котором пострадала целая группа подростков и погибла мама одной из учениц, возможно, был пьян – мужчина отказался от медицинского освидетельствования после аварии. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Тюлин.

- Ранее его уже лишали права управления транспортными средствами за пьянство, однако срок лишения уже истек. Но после аварии он отказался от освидетельствования на состояние опьянения, - рассказал Дмитрий Тюлин.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в центре города произошла чудовищная авария – после массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар и протаранила группу девятиклассников, направлявшихся в театр.

12 человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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