Появилось видео смертельного ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде

В сети появилось первое видео момента смертельного ДТП с группой детей, произошедшего в центре Нижнего Новгорода в субботу, 7 декабря 2019 года. Запись с камер видеонаблюдения опубликована в твиттере BAZA. Кадры не слишком четкие, однако можно разглядеть, как автомобиль виновника ДТП выезжает с прилегающей территории, после чего сталкивается с другим автомобилем, который, в свою очередь, вылетает на тротуар.

Напомним, около 17:15 на улице Максима Горького произошла жуткая авария – после массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар и протаранила группу девятиклассников, направлявшихся в театр. Девять детей и двое взрослых были госпитализированы, мама одной из учениц, сопровождавшая группу, погибла от полученных травм.

Напомним также, предположительно, виновником ДТП является Виктор Пильганов, сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. При этом ранее мужчина уже был лишен прав за пьянство за рулем.

Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде.Видео: BAZA

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