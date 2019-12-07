Минздрав: угрозы жизни детей, пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде, нет

Угрозы жизни детей, госпитализированных после страшного ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде, нет – об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, в субботу, 7 декабря, в центре города произошла чудовищная авария – после массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар и протаранила группу девятиклассников, направлявшихся в театр.

- Девять детей доставлены в детскую областную больницу. По предварительной информации, угрозы жизни нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в региональном минздраве.

Напомним, одна из сопровождавших подростков женщин скончалась в больнице из-за полученных травм.

Напомним также, губернатор Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.