2019-12-07T21:29:45+03:00
Происшествия

Минздрав: угрозы жизни детей, пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде, нет

Все они доставлены в детскую областную больницу и осмотрены врачами
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Минздрав: угрозы жизни детей, пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде, нетМинздрав: угрозы жизни детей, пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде, нетФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Угрозы жизни детей, госпитализированных после страшного ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде, нет – об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, в субботу, 7 декабря, в центре города произошла чудовищная авария – после массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар и протаранила группу девятиклассников, направлявшихся в театр.

- Девять детей доставлены в детскую областную больницу. По предварительной информации, угрозы жизни нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в региональном минздраве.

Напомним, одна из сопровождавших подростков женщин скончалась в больнице из-за полученных травм.

Напомним также, губернатор Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

12 человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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