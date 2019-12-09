Виновника смертельного ДТП со школьниками арестовали в Нижнем Новгороде

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал 43-летнего Виктора Пильганова, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как «Комсомольской правде» рассказали в суде, 9 декабря 2019 года следователь ходатайствовал о заключении водителя под стражу до 6 февраля 2020 года. Суд удовлетворил просьбу.

Виктора Пильганова уже лишали водительских прав за управлением авто в нетрезвом виде.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в начале шестого 7 декабря на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде произошла жуткая авария. После массового ДТП одна из машин вылетела на тротуар, на котором находилась группа девятиклассников вместе с сопровождающими. Они шли на представление в Театр юного зрителя. В результате аварии девять детей и двое взрослых были госпитализированы. Мама одной из учениц скончалась в реанимации от полученных травм.

Сообщалось, что, по предварительным данным, виновником ДТП является сын бывшего генерал-майора юстиции Александра Пильганова Виктор. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Известно, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. Утром 8 декабря стало известно о том, что виновник смертельного ДТП задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/748435" frameborder="0"></iframe> Очевидцы рассказывают о ДТП в Нижнем Новгороде.ДТП произошло в субботу, вечером (c) Ruptly

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