Спасенная 5-летняя Зарина Авгонова почти не разговаривает

Зарина Авгонова, которая почти четыре дня блуждала по лесу, стараясь найти дорогу домой, сегодня находится в нижегородской Детской областной клинической больнице. Физическое состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное, и в пятницу, 23 августа, ее перевели из реанимации в обычную палату в педиатрическом отделении областной больницы. Здесь она находится вместе с мамой. Но от пережитого шока Зарина почти не разговаривает.

- Ребенок еще мало улыбается и практически ничего не говорит, но врачи сделают все возможное, что бы малышка как можно скорее поправилась и вернулась к обычной жизни, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Юлия Склярова, которая навестила Зарину в больнице.

При этом на вопрос, испугалась ли она. Зарина уверено машет головой и говорит "нет".

От имени управления Следственного комитета она подарила девочке мягкую игрушку – белого мишку, и раскраску с карандашами. По словам Юлии Скляровой, мишку Зарина сразу же взяла в руки и не выпускала.

Напомним, 5-летняя Зарина Авгонова пропала 18 августа в 14.00 в поселке Степановка Вознесенского района. Она ушла из дома в лес вслед за родственниками, которые собирали грибы. Три ночи и четыре дня девочка пыталась найти дорогу домой, но не могла. Не могли найти ее и взрослые. В поисках Зарины участвовали все спецслужбы Нижегородской области, а также волонтеры, которые приезжали не только из разных уголков нашего региона, но и из других областей.

Несмотря на то, что девочка найдена, уголовное дело, которое было возбуждено после ее исчезновения, продолжается. Следователи до сих выясняют все обстоятельства, при которых девочка пропала.

«Самодеятельность некоторых добровольцев могла стоить девочке жизни!»: координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин о поисках 5-летней Зарины Авгоновой 00:00 00:00

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