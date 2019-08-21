"Ура! Нашлась!": 5-летняя Зарина Авгонова блуждала в лесу почти четыре дня

Почти четыре дня продолжались поиски 5-летней Зарины Авгоновой. По последним данным ее искали более 900 человек. Волонтеры постоянно сообщали о найденных следах. Казалось, что Зарина ходит кругами – доходя до оврага, она поворачивала назад в лес. Но поздно вечером 21 августа волонтеры нашли девочку. Живой.

Радостную весть волонтеры сообщили по рации. После чего плакали не только родственники Зарины, но волонтеры, которые искали девочку и день, и ночь.

- Нашла девочку Светлана Аниськина, которая находилась в составе группы волонтеров из Вознесенска. Она жительница Курихи, работник местной администрации, - рассказал координатор ПСО "Волонтер" Сергей Шухрин. - Она шла по оврагу по следочкам. Эти следы привели к девочке.

Оказалось, девочка была всего в двух километрах от дома!

Зарина очень ослаблена. Ее накормили детским питанием и отвезли в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/727311" frameborder="0"></iframe> Спасение 5-летней Зарины Авгоновой, которая четыре ночи провела одна в лесу.

- Как только узнала, плачу, не переставая от счастья, - написала одна из волонтеров. – Люди, все , кто участвовал в поиске, это все благодаря вам! Вы герои! Все мы герои, кто день и ночь искал ребенка, кто обеспечивал всем необходимым отряды, низкий вам поклон!

Напомним, 5-летняя Зарина Авгонова пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. По основной версии, она ушла в лес за родственниками, которые собирали грибы, и заблудилась.

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