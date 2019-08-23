Четыре дня 5-летняя Зарина Авгонова ничего не ела в лесу

В пятницу, 23 августа, 5-летняя Зарина Авгонова, которая сейчас находится в Детской областной клинической больнице в Нижнем Новгороде, переведена из палаты интенсивной терапии в обычную палату педиатрического отделения. Девочка чувствует себя намного лучше. И, по словам мамы, если анализы будут хорошие, то Зарину выпишут уже через два-три дня.

Волонтеры по-прежнему поддерживают связь с мамой Зарины. И сегодня привозили вещи для девочки, так как из дома взять ничего не успели. В больнице у девочки лишь одни штаны и футболка, которую на нее одели сразу, как нашли.

Зарина была сильно обезвожена и ослабленаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Во время поисков следы девочки видели возле кустов с черникой, и волонтеры надеялись, что Зарина хотя бы ест ягоды. Но оказалось, что это не так.

- Все четыре дня Зарина ничего не ела и не пила, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

Тем не менее, состояние девочки не было критическим.

- Удивительно, что она в том состоянии, в котором мы ее увидели. Состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, - это хорошо! – сказал главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница» Олег Кадников. - Безусловно, здесь свой вклад внесли наши коллеги из ЦРБ Вознесенского района, которые в течение ночных часов работали с ребенком, ликвидировали обезвоживание, некие изменения ферментов, изменения уровня сахара в крови, которые были вызваны и обезвоживанием, и стрессовым состоянием, и вообще теми условиями, в которых она была эти дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/727486" frameborder="0"></iframe> Пятилетняя девочка, которая потерялась в лесу спасена.Четыре дня ее искали 900 человек!

Уже на второй день Зарина играла в куклы и, казалось, почти забыла весь тот ужас, что ей пришлось пережить.

Напомним, 5-летняя Зарина Авгонова ушла из дома 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. Девочка отправилась в лес вслед за родственниками, которые ушли за грибами. И пропала. Почти четыре дня девочка бродила по лесу мокрая, изодранная ветками и кустами, искусанная комарами и мошками. Почти тысяча человек: спецслужбы и волонтеры, никак не могли найти маленькую девочку. И только поздно вечером 21 августа в 22.22 ослабевшую Зарину нашли волонтеры и на руках принесли к маме.

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