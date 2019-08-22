«Хочу тортик и водички»: Подробности спасения 5-летней Зарины Авгоновой, которая провела в лесу почти четыре дня

5-летняя Зарина Авгонова, которую искали в лесу почти четыре дня, сейчас находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Девочка обезвожена, на ней много укусов комаров, мошек, она вся исцарапана.

Нашли Зарину нижегородские волонтеры 22 августа поздно вечером. По данным волонтеров, в деревню ее принесли в 22.22.

Четыре дня поисковики ходили по лесу, проверяя каждый куст и каждый пенек. Уже на второй день они нашли следы девочки. Судя по ним, она доходила до оврага, а потом снова возвращалась в лес. Волонтеры ходили по кругу. Они понимали, что она где-то здесь. Но найти не могли. Сотрудники спецслужб уже в шутку стали называть ее деверсантом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/727311" frameborder="0"></iframe> Спасение 5-летней Зарины Авгоновой, которая четыре ночи провела одна в лесу.

Во время поисков волонтеры проверяли каждый кустикФото: СОЦСЕТИ

Ребенок жил в лесу без воды и еды. Но самое страшное рядом ходила медведица с медвежонком. Нервы у всех были на пределе - все понимали, каждая минута на счету.

Вечером 22 августа сотрудница администрации и жительница поселка Куриха Вознесенского района Светлана Аниськина, которая несколько дней работала на кухне в штабе, сказала, что больше не может сидеть на месте и пойдет в лес. Она-то первая и услышала слабый голос девочки.

Девочку искали с помощью вертолетов и дроновФото: СОЦСЕТИ

- Голос был настолько слабый, что мы думали, будто то птица, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» волонтер ПСГ «Рысь» Алексей Макаров. - Мы объявили тишину между групп и попросили девочку, которая была с нами, Светлану, окрикнуть Зарину. Мужчинам запрещено кричать – ребенок может напугаться. Света окликнула. Зарина ответила: «Я тут». Начинаем движение в сторону голоса. Останавливаться. Снова окрикиваем, Зарина отзывается. Подходим, она стоит в буреломе – часто посаженный кустарник, ветки. Она стоит босиком, в одной маечке, дрожит и держится за ветки. Она была вся исцарапана, искусана. Майка вся мокрая. Остатки одежды мы нашли рядом с ней. Я спросил ее: «Испугалась?» Ответила: «Нет». Говорю: «Чего хочешь», говорит: «Тортик и водички».

Алексей вынес Зарину на руках и шел с ней до деревни. Шли они молча.

- Когда она увидела деревню сказала: «Я хочу жить там» и показала на дома, - вспоминает Алексей Макаров. - Очень сильная девочка.

Инструктаж перед походом в лесФото: СОЦСЕТИ

Зарину Авгонову. Которая пропала 18 августа в 14.00 в поселке Степановка Вознесенского района искали почти тысяча человек. Это сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции и волонтеры. Приезжали добровольцы из многих регионов России: Екатеринбург, Москва, Липецк, Владимир. Во время поисков использовали вертолеты, дроны, тепловизоры, приборы ночного видения, работали водолазы и кинологи.

Согласно рабочей версии, она ушла в лес за родственниками, которые собирали грибы. А потом пропала. Маме Зарины долгое время не сообщали об исчезновении дочки. Она находится на восьмом месяце беременности, и родственники опасались за ее здоровье. Но на второй день ей позвонили, и мама примчалась в Степановку. Поначалу она вместе с бабушкой сама искала Зарину. Но потом слегла. И почти целыми днями лежала на кровати и плакала. Рядом дежурили врачи «скорой».

Но когда в рации прозвучало: «Нашли девочку!», заплакали все. Все, кто были в штабе, обнимались и кричали от радости. И сейчас на страничках волонтеров в социальных сетях нижегородцы оставляют сотни благодарностей.

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