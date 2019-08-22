Врачи рассказали о состоянии 5-летней Зарины Авгоновой

Зарина Авгонова, которую вчера поздно вечером нашли в лесу спустя почти четыре дня, находится в нижегородской Детской областной клинической больнице. Сюда ее доставили утром 22 августа с помощью санитарной авиации. Сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- После первого осмотра врачи оценивают состояние Зарины как средней степени тяжести, близкое к удовлетворительному, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. - Сейчас она проходит интенсивную терапию, все необходимые силы и средства задействованы. Действительно, девочка была напугана, но мы уже видим, что она общается, даже играла сегодня утром в куклы. Перспектива по ее состоянию здоровья на сегодняшний день положительная. Медицинская помощь Зарине будет оказана в полном объеме. В случае необходимости также будут проведены все реабилитационные мероприятия.

Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница» Олег Кадников уточнил, что Зарина Авгонова находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра ее могут перевести в обычное отделение.

- Удивительно, что она в том состоянии, в котором мы ее увидели. Состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному - это хорошо! Безусловно здесь свой вклад внесли наши коллеги из ЦРБ Вознесенского района, которые в течение ночных часов работали с ребенком, ликвидировали обезвоживание, некие изменения ферментов, изменения уровня сахара в крови, которые были вызваны и обезвоживанием, и стрессовым состоянием, и вообще теми условиями, в которых она была эти дни. На данный момент ребенок помещен в отделение интенсивной терапии для того, чтобы как можно быстрее выяснить объективно, что с ней происходит. Мы проведем все необходимые обследования, если найдем какие-либо нарушения даже не связанные с проведенными днями в лесу, то будем их устранять. Скорее всего, она попадет в обычное отделение уже завтра утром, - сказал Олег Кадников.

Девочку сразу же отвезли в ближайшую больницу. Фото: СУ СУ Нижегородской области

Напомним, Зарина Авгонова пропала 18 августа в 14.00 в поселке Степановка Вознесенского района. По предварительным данным, девочка ушла в лес вслед за своими родственниками, которые собирали грибы. Недалеко от дома был ее дядя. Но он работал в огороде. И не видел, как девочка ушла. Исчезновение Зарины обнаружилось только тогда, когда родственники вернулись из леса. Сначала они пытались искать девочку самостоятельно, но ближе к вечеру сообщили в полицию. После чего был развернут масштабный поиск. В последний день были задействованы около тысячи человек. Это сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции и волонтеры. Добровольцы приезжали из многих регионов: Екатеринбурга, Москвы, Липецка, Владимира.

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