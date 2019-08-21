«Она ходит по кругу»: Следы пропавшей 5-летней Зарины Авгоновой постоянно находят в лесу

Девочка может прятаться

Три ночи подряд 5-летняя Зарина Авгонова бродит по лесу одна. Лес не очень большой, но там много кустов, осока выше человеческого роста, крапива, болота, реки. Есть в лесу змеи, а главное, туда заходит медведь. Ночью с 19 на 20 августа пришлось всех вывести из леса, так как медведь подошел слишком близко. Однако надежда на то, что Зарина все еще жива, есть.

- Следы девочки периодически находят в разных местах и, судя по протектору, есть предположения, что это ее следы. Да и других детей в этой деревне и в других деревнях нет. Но получается так, что она ходит кругами. Может, она боится мужских голосов и звука двигателя и прячется, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» координатор спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. - Но уже третьи сутки, и ребенок должен сидеть или лежать. Если она до их пор ест ягоды и пьет воду, то это героическая девочка.

Инструктаж перед походом в лес. Фото: Екатерина Кутейникова

В поисках Зарины Авгоновой участвует более 800 человек. Это сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции, волонтеры. Добровольцы приезжают и из других регионов: Москвы, Владимира, Казани, Липецка, Екатеринбурга. Они обходят весь лес, обследуя каждый метр. Сверху лес просматривают вертолеты и дроны. Во всех домах поселка проверяются все дворы, сеновалы, выгребные ямы – их даже специально для этого сливали. Водолазы проверяют водоемы. Вчера были обследованы два водоема и пойма реки Сарма, которая проходит в лесу. Периодически с помощью мощных колонок включают запись голоса мамы Зарины.

Район поиска сейчас составляет 100 квадратных километров.

- Квадраты проходят по нескольку раз, учитывая, что ребенок, возможно, передвигается, - объяснил Сергей Шухрин. - Но центральные, где нашли следы девочки, проверяют по три-четыре раза.

Волонтеры детально осматривают все, что попадается на пути. Фото: Екатерина Кутейникова

Пошла догонять бабушку

Основная версия пропажи ребенка – она ушла в лес вслед за родственниками.

Утром 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района родственники вместе с Зариной пошли за грибами. Но к обеду девочка устала. И тогда родственники решили оставить ее дома вместе с дядей.

- А почему ты осталась дома и не пошла со всеми? – поинтересовался дядя, когда остальные вернулись в лес.

Сергей Шухрин во время поисков Зарины Авгоновой. Фото: Екатерина Кутейникова

Получив ответ, что она устала, он оставил ее в доме, а сам ушел в огород, который находится приблизительно в 30 метрах от дома. Через час вернулись грибники. Но Зарины дома уже не было. Поначалу родственники искали девочку своими силами, и только ближе к вечеру сообщили в полицию. Сразу же был развернут масштабный поиск пропавшего ребенка.

Долгое время родственники не сообщали о пропаже Зарины ее маме, которая в это время была в Кулебаках. Они опасались за ее здоровье - мама находится на восьмом месяце беременности. Но на вторые сутки поиска ей все же рассказали. Она тут же приехала в Степановку и пыталась сама искать дочку. Но безрезультатно. Сейчас мама настолько сильно переживает, что в основном лежит на кровати. Рядом дежурят врачи «скорой» помощи.

Вертолеты осматривают лес с воздуха. Фото: Екатерина Кутейникова

Волонтеры борются с «героями»

Всем, кто приезжает на поиски девочки, хочется найти ее. Но некоторым хочется найти самим и стать героями. В результате появились группы людей, которые, никому не говоря, сами ходят по лесу.

- Это очень плохо для общего дела, - сокрушается Сергей Шухрин. – Непонятно, где они прошли, что посмотрели.

К тому же в лесу стали находить фантики от конфет. Появились слухи, что у девочки есть с собой хоть какая-то еда. Однако в ПСО «Волонтер» подозревают, что обертки от конфет оставили те, кто ищет Зарину.

На поиск Зарины Авгоновой приезжают добровольцы из разных регионов. Фото: ПСО "Волонтер"

- Это очень плохо, - уверен Сергей Шухрин. – Во-первых, фантик – это улика, и если его оставила не девочка, то это сбивает с толку. Во-вторых, на запах могут пойти животные, тот же медведь, например. В-третьих, в лесу вообще мусорить нельзя.

Появились проблемы и в штабе. К сожалению, не все понимают, насколько сложно организовать поиски ребенка, а потому достаточно вольно обращаются с водой, которая припасена для тех, кто идет в лес. Например, открывая бутылку, оставляет ее недопитой. Понятно, что ее больше никто не возьмет. Таким образом, в лагере образовалась кучка недопитых бутылок.

Как помочь в поиске

Однако помощь в поисках Зарины Авгоновой очень нужна. Несмотря на внушительные цифры, которые приводят экстренные службы Нижегородской области, людей все равно не хватает. Добровольцы трудятся, не покладая рук и днем, и ночью, и многие уже валятся с ног. Нужно их подменять.

Но обратите внимание, если вы хотите пойти в лес, приезжайте только в резиновых сапогах! В лесу змеи. И заматывание кроссовок пакетами и скочем не поможет. Волонтеры уже перестали пускать тех, кто приезжает без сапог.

Если вы боитесь идти в лес, но все равно хотите помочь – ваши руки тоже очень нужны. Есть множество организационных дел, помощь в штабе, готовка еды для волонтеров.

Нижегородцы привозят воду для волонтеров. Фото: ПСО "Волонтер"

Если не можете вырваться в Вознесенский район, то можно помочь материально. Волонтеры объявили сбор батареек, воды, денег на бензин и других необходимых вещей. Кроме того, очень нужны внедорожники, которые бы могли проехать в лесу. Легковым машинам там не пробраться, а волонтеров нужно привозить и отвозить в лес и обратно в штаб.

К тому же добровольцам, которые приезжают без своих машин, сложно уехать домой. Не хватает тех, кто мог бы довезти их хотя бы до Воскресенска. В результате после многочасовых поисков люди вынуждены еще часами идти пешком.

ПРИМЕТЫ ДЕВОЧКИ

Рост около 100 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу.

На нее были надеты синяя футболка, джинсовые шорты и красные резиновые сапоги 25 размера.

СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

- Батарейки АА (важно!) и ААА (щелочные)

- Вода в пластиковых бутылках 0.5 л

- Чай, кофе

- Сигнальные жилеты

- Резиновые сапоги

- Пластиковая поуда

Адреса, где вы можете передать помощь:

Нижний Новгород

- ТЦ ФАНТАСТИКА

Время: с 19.30 до 21.00

тел. 8-903-848-54-93 Евгения

- Улица Голубева, д. 8

Время до 24.00

тел. 8-904-069-33-93 Наргиз

- Канатная дорога, со стороны Нижнего Новгорода

Время: с 18.30 до 19.30

тел. 8-920-006-02-29 Наталья

- Площадь Ленина

Время: с 17.00 до 19.30

тел. 8-905-010-26-71 Роман

Дзержинск

- Улица Черняховского, д.35, оф.306.

Время: до 18.00, далее по звонку.

тел. 8-910-889-09-76 Ольга

- Проспект Циолковского 100 б, спортцентр «Маугли»

Время: до 21.00

тел. 8-905-195-95-95 Татьяна

Бор

ул. Луначарского д.12а

Время: до 21.00

тел. 8-960-172-37-29 Ольга

Богородск

3-й мкр. д.15.

Время: до 24.00

тел. 8-920-299-66-46 Людмила

Семенов

ул. 50 лет Октября, д.102

Время: до 21.00

тел. 8-920-111-74-27 Анастасия

Есть большой дефицит топлива, для экипажей из Нижнего Новгорода и области, необходимо проехать около 500 км в обе стороны.

Будем очень благодарны за помощь. Каждые 100 рублей - это два литра помощи в поиске, это дополнительные 20 километров пути.

- Помощь можно перечислить только на эту карту СБ 5332058017078284 Сергей Дмитриевич Ш. или по указанным адресам! На другие карты и в других местах помощь не собираем! – предупреждают волонтеры. - Все собранное снаряжение будет передано волонтерам для помощи в поиске маленькой Зарины. Большое спасибо!

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