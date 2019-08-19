Помогите найти ребенка!: 5-летняя Зарина Авгонова вторые сутки находится одна в лесу

Мама от горя не встает с постели

Вторые сутки идет поиск 5-летней Зарины Авгоновой, которая пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района, который находится почти в 200 километрах от Нижнего Новгорода.

Искать ребенка приехали волонтеры из разных уголков Нижегородской области, а также из других регионов: Пенза. Казань, Москва, Владимир, Покров. Сейчас работает два вертолета, дроны, тепловизоры, кинологи с собаками, водолазы, эхолот. Вместе с ними Зарину ищут полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС. Помогают и местные жители. Всего на данный момент задействовано около 300-400 человек. Но искать девочку трудно.

- Местность очень сложная, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» координатор ПСО «Волонтер Сергей Шухрин. - Лесов не много, но между ними перелески, плотно заросшие кустами, трава выше человеческого роста. Много заболоченных мест, два озера, две реки.

Волонтеры говорят, что собаки не могут взять след девочки.

Приехала в поселок и мама Зарины Авгоновой, которая до этого была в Кулебаках. В первые сутки родственники ничего ей не говорили, опасаясь за ее здоровье. Женщина находится на восьмом месяце беременности. Поначалу она вместе с бабушкой ходила искать дочку. Но сейчас ей настолько плохо, что она постоянно лежит. Рядом дежурят врачи «скорой» помощи.

- Несколько раз пытались записать ее голос, но он постоянно срывался – она начинала плакать. А нужно было громко и протяжно звать, - рассказал Сергей Шухрин. – Но она все же собралась, и у нас получилось записать ее голос.

Сейчас эту запись включают в лесу с помощью мощных колонок, чтобы девочка могла выйти на голос.

Параллельно с прочесом леса идут поиски и в самом поселке: был проверен каждый двор не только в Степановке, но и в соседнем населенном пункте. Смотрели сеновалы, туалеты, выгребные ямы – все, куда девочка могла случайно упасть или спрятаться.

Ушла за грибами

Основная версия пропажи Зарины Авгоновой – девочка ушла вслед за родственниками в лес. Еще утром родственники вместе с Зариной пошли за грибами. Но к обеду девочка устала. И тогда родственники решили оставить ее дома вместе с дядей.

- А почему ты осталась дома и не пошла со всеми? – поинтересовался дядя.

Получив ответ, что она устала, он оставил ее в доме, а сам ушел в огород. Через час вернулись и грибники. Но Зарины дома уже не было. Поначалу родственники искали девочку своими силами. И только потом сообщили в полицию. Масштабные поиски развернулись только вечером. А ночью начался сильный дождь с грозой. Но поиски не останавливали ни на минуту.

По опыту волонтеров, пятилетний ребенок может пройти за сутки три-пять километров, если идет по ровной дороге, поэтому квадрат поисков постоянно увеличивается. Утром 19 августа он составлял пять на пять квадратных километров. Однако далеко ребенок может уйти только в том случае, если у нег нет травмы. Здесь же много воды, болот и змей. Но шансы найти Зарину Авгонову живой еще очень высоки. По словам Сергея Шухрина, ребенок в таком возрасте спокойно может пробыть в лесу два – три дня. Это экстремальные условия, но не смертельные для пятилетнего ребенка.

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в связи с пропажей ребенка.

Приметы девочки

Рост около 100 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу.

На нее были надеты синяя футболка, джинсовые шорты и красные резиновые сапоги 25 размера.

Как помочь в поисках

Если вы хотите помочь в поисках Зарины Авгоновой, обращайтесь по телефону «горячей» линии ПСО «Волонтер» 8 (831) 291-51-51.

Место сбора находится в поселке Степановка Вознесенского района. Координаты точки сбора: 55.048330 42.849699

Одевайтесь по погоде: резиновые сапоги, куртки, дождевики, сменная одежда. Также вам пригодятся репелленты, фонарики, батарейки, вода, горячий чай или кофе и перекус. Если у вас есть рация, возьмите и ее тоже.

Если вы не можете приехать, но хотите помочь, волонтеры выложили список вещей, которые необходимы для поиска, а также адреса, где можно передать вещи. Сбор оборудования проходит 19 августа

Список вещей

- Батарейки АА (важно!) и ААА (щелочные)

- Вода в пластиковых бутылках 0.5 л

- Перчатки х/б

- Скотч

- Стаканы одноразовые (лучше картонные)

- Файлы А4

- Сигареты

Адреса, где вы можете передать помощь:

Нижний Новгород

- ТЦ ФАНТАСТИКА

Время: с 19.30 до 21.00

тел. 8-903-848-54-93 Евгения

- Улица Голубева, д. 8

Время до 24.00

тел. 8-904-069-33-93 Наргиз

- Канатная дорога, со стороны Нижнего Новгорода

Время: с 18.30 до 19.30

тел. 8-920-006-02-29 Наталья

- Площадь Ленина

Время: с 17.00 до 19.30

тел. 8-905-010-26-71 Роман

Дзержинск

- Улица Черняховского, д.35, оф.306.

Время: до 18.00, далее по звонку.

тел. 8-910-889-09-76 Ольга

- Проспект Циолковского 100 б, спортцентр «Маугли»

Время: до 21.00

тел. 8-905-195-95-95 Татьяна

Бор

ул. Луначарского д.12а

Время: до 21.00

тел. 8-960-172-37-29 Ольга

Богородск

3-й мкр. д.15.

Время: до 24.00

тел. 8-920-299-66-46 Людмила

Семенов

ул. 50 лет Октября, д.102

Время: до 21.00

тел. 8-920-111-74-27 Анастасия

Есть большой дефицит топлива, для экипажей из Нижнего Новгорода и области, необходимо проехать около 500 км в обе стороны.

Будем очень благодарны за помощь. Каждые 100 руб - это два литра помощи в поиске, это дополнительные 20 километров пути.

- Помощь можно перечислить только на эту карту СБ 5332058017078284 Сергей Дмитриевич Ш. или по указанным адресам! На другие карты и в других местах помощь не собираем! – предупреждают волонтеры. - Все собранное снаряжение будет передано волонтёрам для помощи в поиске маленькой Зарины. Большое спасибо!