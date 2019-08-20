В поисках 5-летней Зарины Авгоновой в Нижегородской области участвует более 800 человек

Пропавшую 5-летнюю Зарину Авгонову ищут уже третий день. Лес, куда предположительно ушла девочка, зарос кустами и высокой травой. Искать маленького ребенка в нем очень сложно. Поэтому было принято решение увеличить количество полицейских, принимающих участие в поиске.

- К личному составу 12 районных органов внутренних дел, задействованных в поисках ребенка, присоединились сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД России по Нижнему Новгороду, - сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

Также активно работают водолазы – на месте поиска есть два озера и две реки, куда ребенок мог упасть.

привлечена водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда (ПРПСО) МЧС России. Проводится обследование дна близлежащих водоемов.

- На место происшествия прибыли сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части. Применяются двабеспилотных летательных аппарата, оборудованных тепловизорами. Проводится обследование лесополосы с воздуха. Также в поисках задействованы два вертолета (Робинсон и Еврокоптер) от вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

На поиски ребенка привлечены все службы экстренного реагирования, волонтеры и добровольцы. Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники и семь собак. В том числе от МЧС - 96 человек и 10 единиц техники.

Напомним, 5-летняя Зарина Авгонова пропала 18 августа в 14.00. Предположительно девочка отправилась в лес за родственниками, которые ушли за грибами.На второй день поисков были обнаружены следы девочки. Но ребенка так и не нашли.