2019-08-20T15:07:57+03:00
Общество

В поисках 5-летней Зарины Авгоновой в Нижегородской области участвует более 800 человек

Увеличилось количество сотрудников полиции и МЧС, участвующих в поисках ребенка
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
В поисках 5-летней Зарины Авгоновой в Нижегородской области участвует более 800 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиВ поисках 5-летней Зарины Авгоновой в Нижегородской области участвует более 800 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Пропавшую 5-летнюю Зарину Авгонову ищут уже третий день. Лес, куда предположительно ушла девочка, зарос кустами и высокой травой. Искать маленького ребенка в нем очень сложно. Поэтому было принято решение увеличить количество полицейских, принимающих участие в поиске.

- К личному составу 12 районных органов внутренних дел, задействованных в поисках ребенка, присоединились сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД России по Нижнему Новгороду, - сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

Также активно работают водолазы – на месте поиска есть два озера и две реки, куда ребенок мог упасть.

привлечена водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда (ПРПСО) МЧС России. Проводится обследование дна близлежащих водоемов.

- На место происшествия прибыли сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части. Применяются двабеспилотных летательных аппарата, оборудованных тепловизорами. Проводится обследование лесополосы с воздуха. Также в поисках задействованы два вертолета (Робинсон и Еврокоптер) от вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

На поиски ребенка привлечены все службы экстренного реагирования, волонтеры и добровольцы. Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники и семь собак. В том числе от МЧС - 96 человек и 10 единиц техники.

Напомним, 5-летняя Зарина Авгонова пропала 18 августа в 14.00. Предположительно девочка отправилась в лес за родственниками, которые ушли за грибами.На второй день поисков были обнаружены следы девочки. Но ребенка так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Продлены сроки ограничения движения транспорта по Решетниковской улице
Продолжается прием заявок на кастинг конкурса «Мистер Нижний Новгород - 2019»
Нижегородец подозревается в убийстве своего знакомого
Глеб Никитин решил увеличить объемы поддержки предпринимателей
Десять лучших социальных стартапов выберут в Нижегородской области
Глеб Никитин: «Центр “Мой бизнес” откроется в Нижнем Новгороде уже в октябре»
Бесплатные показы пройдут на четырех площадках Нижнего Новгорода в рамках «Ночи кино-2019»
Суд вернул водительские права бывшему замминистра Нижегородской области
Пьяный водитель сбил 12-летнего подростка в Нижегородской области
Летнее кафе и площадка для чтения должны появиться в Литературном музее имени Горького
В Нижнем Новгороде удалось отыскать пропавших подростков
«Белое море» в Дзержинске уже на 40% покрыто зеленой травой
В Нижегородской области снимут первое молодежное реалити-шоу
Глеб Никитин поздравил Веронику Шубенкову с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам
Работники Сеймовской птицефабрики получили удостоверения о повышении квалификации
Сборная Нижегородской области завоевала бронзу на чемпионате России по ловле донной удочкой
Пострадавшие от наводнения иркутские дети отдыхают в лагере «Город спорта» под Дзержинском
Насколько выросла стоимость комплекта необходимых товаров для школьника