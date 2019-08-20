Мошенники собирают деньги на поиски 5-летней Зарины Авгоновой

В понедельник, 19 августа, волонтеры, которые занимаются поисками 5-летней Зарины Авгоновой, объявили в социальных сетях сбор средств. Им нужны были батарейки, вода, деньги на бензин. Однако в комментариях сразу же появились мошенники, которые предлагали перевести деньги им на карту.

Волонтеры просят нижегородцев быть более внимательными и не попадаться в ловушку к мошенникам.

Несмотря на нечистых на руку людей, волонтерам удалось привлечь много неравнодушных людей.

- Друзья! Вчера мы объявили про сбор помощи в штаб поиска Зарины и даже не ожидали, что откликнется так много людей! Благодарим за неоценимую вашу помощь! Спасибо, что вы с нами, написали волонтеры.

Однако поиски не закончились, а значит поисковикам по-прежнему нужны батарейки, воды и бензин.

Что нужно

- Батарейки АА (важно!) и ААА (щелочные)

- Вода в пластиковых бутылках 0.5 л

- Чай, кофе

- Сигнальные жилеты

- Резиновые сапоги

Адреса, где вы можете передать помощь:

Нижний Новгород

- ТЦ ФАНТАСТИКА

Время: с 19.30 до 21.00

тел. 8-903-848-54-93 Евгения

- Улица Голубева, д. 8

Время до 24.00

тел. 8-904-069-33-93 Наргиз

- Канатная дорога, со стороны Нижнего Новгорода

Время: с 18.30 до 19.30

тел. 8-920-006-02-29 Наталья

- Площадь Ленина

Время: с 17.00 до 19.30

тел. 8-905-010-26-71 Роман

Дзержинск

- Улица Черняховского, д.35, оф.306.

Время: до 18.00, далее по звонку.

тел. 8-910-889-09-76 Ольга

- Проспект Циолковского 100 б, спортцентр «Маугли»

Время: до 21.00

тел. 8-905-195-95-95 Татьяна

Бор

ул. Луначарского д.12а

Время: до 21.00

тел. 8-960-172-37-29 Ольга

Богородск

3-й мкр. д.15.

Время: до 24.00

тел. 8-920-299-66-46 Людмила

Семенов

ул. 50 лет Октября, д.102

Время: до 21.00

тел. 8-920-111-74-27 Анастасия

Есть большой дефицит топлива, для экипажей из Нижнего Новгорода и области, необходимо проехать около 500 км в обе стороны.

Будем очень благодарны за помощь. Каждые 100 руб - это два литра помощи в поиске, это дополнительные 20 километров пути.

- Помощь можно перечислить только на эту карту СБ 5332058017078284 Сергей Дмитриевич Ш. или по указанным адресам! На другие карты и в других местах помощь не собираем! – предупреждают волонтеры. - Все собранное снаряжение будет передано волонтерам для помощи в поиске маленькой Зарины. Большое спасибо!