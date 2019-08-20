Мошенники собирают деньги на поиски 5-летней Зарины Авгоновой
В понедельник, 19 августа, волонтеры, которые занимаются поисками 5-летней Зарины Авгоновой, объявили в социальных сетях сбор средств. Им нужны были батарейки, вода, деньги на бензин. Однако в комментариях сразу же появились мошенники, которые предлагали перевести деньги им на карту.
Волонтеры просят нижегородцев быть более внимательными и не попадаться в ловушку к мошенникам.
Несмотря на нечистых на руку людей, волонтерам удалось привлечь много неравнодушных людей.
- Друзья! Вчера мы объявили про сбор помощи в штаб поиска Зарины и даже не ожидали, что откликнется так много людей! Благодарим за неоценимую вашу помощь! Спасибо, что вы с нами, написали волонтеры.
Однако поиски не закончились, а значит поисковикам по-прежнему нужны батарейки, воды и бензин.
Что нужно
- Батарейки АА (важно!) и ААА (щелочные)
- Вода в пластиковых бутылках 0.5 л
- Чай, кофе
- Сигнальные жилеты
- Резиновые сапоги
Адреса, где вы можете передать помощь:
Нижний Новгород
- ТЦ ФАНТАСТИКА
Время: с 19.30 до 21.00
тел. 8-903-848-54-93 Евгения
- Улица Голубева, д. 8
Время до 24.00
тел. 8-904-069-33-93 Наргиз
- Канатная дорога, со стороны Нижнего Новгорода
Время: с 18.30 до 19.30
тел. 8-920-006-02-29 Наталья
- Площадь Ленина
Время: с 17.00 до 19.30
тел. 8-905-010-26-71 Роман
Дзержинск
- Улица Черняховского, д.35, оф.306.
Время: до 18.00, далее по звонку.
тел. 8-910-889-09-76 Ольга
- Проспект Циолковского 100 б, спортцентр «Маугли»
Время: до 21.00
тел. 8-905-195-95-95 Татьяна
Бор
ул. Луначарского д.12а
Время: до 21.00
тел. 8-960-172-37-29 Ольга
Богородск
3-й мкр. д.15.
Время: до 24.00
тел. 8-920-299-66-46 Людмила
Семенов
ул. 50 лет Октября, д.102
Время: до 21.00
тел. 8-920-111-74-27 Анастасия
Есть большой дефицит топлива, для экипажей из Нижнего Новгорода и области, необходимо проехать около 500 км в обе стороны.
Будем очень благодарны за помощь. Каждые 100 руб - это два литра помощи в поиске, это дополнительные 20 километров пути.
- Помощь можно перечислить только на эту карту СБ 5332058017078284 Сергей Дмитриевич Ш. или по указанным адресам! На другие карты и в других местах помощь не собираем! – предупреждают волонтеры. - Все собранное снаряжение будет передано волонтерам для помощи в поиске маленькой Зарины. Большое спасибо!
ИСТОЧНИК KP.RU