"Найдены следы девочки": Пропавшую 5-летнюю девочку не могут найти в лесу уже третий день

В лес вышел медведь

5-летнюю Зарину Авгонову ищут уже третий день. Вторую ночь девочка ходит по лесу одна. Причем в первую же ночь прошел сильный ливень, была гроза, а Зарина ушла в футболке и шортах.

Вечером 19 августа появилась обнадеживающая информация – возле кустов черники нашли следы девочки. Тут же оцепили местность и начали прочес. Но Зарину так и не нашли, а следы стали теряться. Местные жители говорят, что девочка пугливая и к чужим не идет.

Ночью возникли новые трудности. В лес вышел медведь, и всех людей срочно вывели из леса. Однако в это время работали вертолеты.

Сейчас в поселок приехали более 800 человек. Это и сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции, Следственного комитета, волонтеры, кинологи. Причем добровольцы приезжают не только из разных концов Нижегородской области, но и из разных регионов: Казань, Москва, Екатеринбург, Владимир.

Искать девочку в лесу очень сложно.

- Местность там тяжелая. Рядом с деревней проходит река, по ее берегам - высокая трава, осока, крапива, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» инфорг ПСО «Волонтер» Екатерина Кутейникова. - Прочесывали территорию сплошной цепью. Утром после ливня было непросто работать. Все насквозь были сырые.

Водолазы осматривают дно озера. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На месте постоянно работают водолазы, просматривают дно с помощью эхолота, над лесом кружат вертолеты. Но людей все равно не хватает. Люди устают, добровольцы от усталости просто валятся с ног. Один поиск порой может продлиться несколько часов. Также не хватает батареек, воды, денег на бензин для добровольцев.

Родственники девочки сейчас в шоке. Мама находится на восьмом месяце беременности и почти не встает с кровати. Рядом дежурят врачи «скорой» помощи. Даже записать ее голос было проблематично. Нужно было громко и протяжно крикнуть имя дочки, но мама постоянно срывалась на плач. Однако в конце концов удалось сделать запись. И ее периодически включают в лесу с помощью мощных колонок.

Шансы на возвращение домой

Основная версия пропажи ребенка – она ушла в лес вслед за родственниками.

Еще утром родственники вместе с Зариной пошли за грибами. Но к обеду девочка устала. И тогда родственники решили оставить ее дома вместе с дядей.

- А почему ты осталась дома и не пошла со всеми? – поинтересовался дядя.

Получив ответ, что она устала, он оставил ее в доме, а сам ушел в огород. Через час вернулись и грибники. Но Зарины дома уже не было. Поначалу родственники искали девочку своими силами, а ближе к вечеру сообщили в полицию.

Параллельно с прочесом леса идут поиски и в самом поселке: был проверен каждый двор не только в Степановке, но и в соседнем населенном пункте. Смотрели сеновалы, туалеты, выгребные ямы – все, куда девочка могла случайно упасть или спрятаться.

Волонтеры не теряют надежду. По их опыту, 5-летний ребенок спокойно может выжить в лесу три дня. При условии, что с ней ничего не случилось.

Приметы девочки

Рост около 100 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу.

На нее были надеты синяя футболка, джинсовые шорты и красные резиновые сапоги 25 размера.

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