Водолазы проверили три водоема: 5-летнюю Зарину Авгонову ищут в лесу третий день

Поиски пропавшей 5-летней Зарины Авгоновой идут уже третий день. Часть поисковиков прочесывает лес, вторая – осматривает дворы, сеновалы и выгребные ямы. Водоемами занимаются водолазы ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Водолазами обследовано три водоема и пойма реки Сарма. Продолжается обследование еще двух водоемов, - рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС. - Кроме того, проводится облет территорий с помощью двух вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Проведен обход лесного массива: пройдено более 50 квадратных километров.

К сожалению, согласно официальной информации следов пребывания ребенка не обнаружено.

Хотя волонтеры рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» о том, что вчера поздно вечером следы девочки нашли возле куста черники. Место тут же окружили и провели тщательный осмотр. Но девочку так и не нашли.

Зарина Авгонову ищут в лесу уже третьи суткиФото: СОЦСЕТИ

Оставаться в лесу пятилетнему ребенку становится все опаснее. У нее нет еды, воды, теплых вещей – она ушла лишь в футболке и шортах. А накануне ночью в лесу появился медведь.

Напомним, Зарина Авгонова пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14.00. По предварительной версии, она ушла в лес вслед за родственниками и потерялась.

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