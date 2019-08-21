В лесу постоянно находят следы пропавшей 5-летней Зарины Авгоновой

Пропавшую 18 августа 5-летнюю Зарину Авгонову ищут уже третьи сутки. По словам волонтеров, они постоянно находят ее следы в лесу.

- Получается, что она ходит кругами. Доходит до оврага и разворачивается. Может, она боится мужских голосов и звука двигателя и прячется, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» координатор спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

Лес постоянно прочесывают, то есть осматривают чуть ли ни каждый сантиметр. А там, где нашли следы, проверяют по три-четыре раза. Но найти девочку так и не удается. Трое суток маленький ребенок в футболке и шортах находится в лесу без еды и воды. Правда, во время прочеса стали находить фантики от конфет. Однако волонтеры подозревают, что их оставила не Зарина, а те, кто ее ищут.

Ситуация становится все серьезнее. Именно поэтому из центрального аппарата Следственного комитета в Нижегородскую область выехали наиболее опытные следователи-криминалисты, которые используют в своей работе различную криминалистическую технику, в том числе световую башню и квадрокоптер.

- Поиски ребенка ведутся в круглосуточном режиме, и в них задействованы усиленные следственные группы, состоящие из сотрудников Следственного комитета со всей области, МВД, МЧС, Росгвардии по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Рысь», «Волонтер», в том числе приехавшие из разных регионов страны, - рассказали в Следственно комитете Нижегородской области. - К настоящему времени основные силы поисковых групп брошены к месту обнаружения следов обуви, оставленных, предположительно, пропавшим ребенком. Руководству областного следственного управления поставлена задача принять все необходимые меры к установлению причин и обстоятельств исчезновения девочки.

Пропавшая 5-летняя Зарина АвгоноваФото: СОЦСЕТИ

Напомним, 5-летняя Зарина Авгонова ушла лес в поселке Степановка Вознесенского района 18 августа. Предположительно девочка отправилась вслед за родственниками, которые ушли за грибами.

В поисках учувствует более 800 человек. Но людей все равно не хватает. Помочь найти девочку может каждый: нужны люди для прочеса леса, а также те, кто будет помогать в штабе. Кроме того, волонтеры объявили сбор необходимых для поиска вещей.

ПРИМЕТЫ ДЕВОЧКИ

Рост около 100 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу.

На нее были надеты синяя футболка, джинсовые шорты и красные резиновые сапоги 25 размера.

НУЖДЫ ШТАБА:

- Энергетики

- Вода 0,5 литров

- Сигареты

- Плоские тарелки и стаканы

- Рации, фонари

- Зарядные устройства к рациям (Baofeng 5)

- Резиновые сапоги

- Дождевики

- Компьютерная мышь - 3 шт.

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