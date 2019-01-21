2019-01-21T13:18:25+03:00
Звезды

«Идеальная пара»: Наталья Водянова выглядит как подружка своего сына

Супермодель выложила новую фотографию с 17-летним Лукасом [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Поклонники супермодели частенько задаются вопросом: как матери пятерых детей удается выглядеть так молодо.Поклонники супермодели частенько задаются вопросом: как матери пятерых детей удается выглядеть так молодо.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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36-летняя супермодель Наталья Водянова частенько выкладывает совместные фотографии со старшим сыном Лукасом. Однако всякий раз подписчики изумляются, как матери пятерых детей удается выглядеть так молодо! Очередные восторги появились под снимком, опубликованным звездой в Инстаграме 20 января. На нем «Нижегородская Золушка» позирует вместе с супругом Антуаном Арно и 17-летним Лукасом. Вместо подписи к фото - три черных сердечка.

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Наталья Водянова на модном показе с мужем и старшим сыном.
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- Тот случай, когда выглядишь как девушка сына, - прокомментировала miss_alisha_gavrilova.

- Мама и сын как брат и сестра. Наталья, вы умница! - похвалила diana_161284.

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По пути на модный показ.
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- Вы с сыном выглядите идеальной парой. Наталья, браво. Убеждена, что молодость идет изнутри и из добрых дел. Поэтому остаетесь такой молодой девочкой, - считает karpilova.

- Вы даже на старшую сестру не похожи! Вы младшая сестренка рядом стоящих мужчин. Просто бомба! - добавила mama_orlenka.

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Супермодель стала часто появляться на светских мероприятиях вместе с сыном Лукасом.
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- Сын выглядит как ваш бойфренд, который чуточку старше вас. А слева ваш «отец». Как вам удается выглядеть так молодо? Пожалуйста, поделитесь секретом, - попросил пользователь dragonborn1000.

«Комсомольская правда» писала, что старшему сыну Наталье Водяновой Лукасу совсем недавно исполнилось 17 лет. Известная мама поздравила подростка необычным способом - выложила в Инстаграме забавное фото.

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Так сразу и не скажешь, что на фото - мать и сын
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Чуть ранее Водянова вместе с повзрослевшим сыном побывала на званом ужине модного дома Burberry в Париже. Снимок в соцсетях Наталья подписала так: «Антуан Арно (муж модели. - Прим. ред.), тебя заменили».

Кстати, летом модель и благотворитель уже баловала подписчиков совместной фотографией со страшим сыном. На том снимке они были полуголые: он - в плавках, она - в ретро-бикини. Правда, тогда внимание фанатов «Нижегородской Золушки» было приковано исключительно к животу модели после пятых родов.

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Лукас поздравил знаменитую маму с 36-летием. Фото сделано в 2018 году.
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Столь необычным способом супермодель поздравила Лукаса с 17-летием (подробности)

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