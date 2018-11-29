Наталья Водянова вышла в свет со своим 17-летним сыном

Супермодель Наталья Водянова предпочла мужу старшего сына от первого брака с британским дордом. Вместе с 17-летним Лукасом она побывала на званом ужине, который, судя по постам Натальи в Инстаграме, устроил модный дом Burberry в Париже 28 ноября.

natasupernova @antoinearnault you ve been replaced date night with @lucas_portman and @burberry

- Антуан Арно (муж модели. - Прим. ред.), тебя заменили, - в шутку написала Водянова под фотографией, на которой они с Лукасом сидят в дорогой машине, одетые от кутюр.

Глядя на снимок, с трудом верится, что рядом с подростком сидит 36-летняя мать пятерых детей. Собственно, подписчики знаменитой модели и предположили, что они вполне могли бы сойти за брата с сестрой.

- Выглядит как твой брат, - написал sonimane.

- Как молодая пара, - отметила aleksarossinka.

lucas_portman Boasting Burberry @riccardotisci17

Многие обратили внимание, что Лукас - копия мамы: такая же внешность, такие же глаза. Только вот прическа у звездного сына нелепая.

- Красавец, но прическу бы ему другую… - посоветовала zalinka.ma.

Супермодель лично собирала сына на ужин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, летом Водянова уже баловала подписчиков совместной фотографией со страшим сыном. На том снимке они были полуголые: он - в плавках, она - в ретро-бикини. Правда, тогда внимание фанатов нижегородской Золушки было приковано исключительно к животу модели после пятых родов.

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