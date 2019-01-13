2019-01-13T14:26:38+03:00
Звезды

«Отгадайте загадку!»: Наталья Водянова похвалилась новым образом дочки и сестры

Супермодель выложила снимок, на котором ее дочь и сестра смотрятся, как близнецы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Комментарии: comments4
Наталья Водянова похвалилась новым образом дочки и сестры.Наталья Водянова похвалилась новым образом дочки и сестры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова вновь удивила поклонников – на этот раз новым обворожительным образом своей 12-летней дочки Невы и 21-летней сестры Кристины. На снимке, который выложила светская львица в Instagram, девушки выглядят, как близнецы: одинаковый свитер, одинаковые брюки, одинаковые прически.

- Smells like teen spirit, - подписала снимок супермодель. - Отгадайте загадку: мама девочки справа - сестра девушки слева.

Поклонники супермодели были в восторге от фотографии и тут же взахлеб принялись нахваливать девушек.

- Какой красивый и нежный образ! – восхитилась Арина Богданова.

- Очевидно, что девушки красивые: и одеты модно, и картинка в целом уютная, - поддержала ее avtorlife.

- Нога только сдает, кто старше, - отметила aruka2708.

natasupernovanatasupernova
Smells like teen spirit Отгадайте загадку: Мама девочки справа - сестра девушки слева.
65547 отметок «Нравится»424 комментариевInstagram

- Такая молодая, а уже шишки на ногах, - поразилась nina_victoria05.

Буквально за считанные часы снимок набрал больше 65 тысяч лайков и сотни комментариев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В детский лагерь «Лазурный» приедут 437 детей, ставших участниками смены «Индекс общего дела»
Нижегородец незаконно держал дома американскую норку
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 11 процентов
Господдержка фермерства в Нижегородской области будет увеличена
ХК «Торпедо» одержало победу над ХК «Автомобилист»
Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Александру Бочкареву
Центры образования появятся в 46 школах Нижегородской области
Нижегородцам напомнили о правилах поверки газовых счетчиков
Рабочий получил тяжелую травму глаза на производстве в Дзержинске
Пенсионер из Ковернинского района расстрелял односельчанина из ружья
МФЦ в торговом центре «Ганза» перешел в штатный режим работы
Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках 18-летнего Кирилла Зайцева
20-летний студент из Выксы зарезал соседа по общежитию из-за компьютерной игры
Нижегородское «Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 11 января
Нижегородский аэропорт начал принимать пассажирский Airbus A330-200
Житель Сормова проведет 9,5 лет в тюрьме за убийство незнакомца из-за сигареты
Андрей Гнеушев: «Опыт центра «Добрый сад» нужно распространять и на другие учреждения»
В Шахунском районе мать четверых детей предстанет перед судом за сбыт наркотиков
Госдолг Нижегородской области уменьшился на 939,5 миллиона рублей за год
Десятки незаконных свалок с мусором были обнаружены в Нижнем Новгороде за новогодние праздники
В Нижегородской области впервые начали разводить благородных оленей как сельскохозяйственных животных
Житель Выксы предложил полицейскому взятку, чтобы прослушать телефон бывшей сожительницы