«Отгадайте загадку!»: Наталья Водянова похвалилась новым образом дочки и сестры

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова вновь удивила поклонников – на этот раз новым обворожительным образом своей 12-летней дочки Невы и 21-летней сестры Кристины. На снимке, который выложила светская львица в Instagram, девушки выглядят, как близнецы: одинаковый свитер, одинаковые брюки, одинаковые прически.

- Smells like teen spirit, - подписала снимок супермодель. - Отгадайте загадку: мама девочки справа - сестра девушки слева.

Поклонники супермодели были в восторге от фотографии и тут же взахлеб принялись нахваливать девушек.

- Какой красивый и нежный образ! – восхитилась Арина Богданова.

- Очевидно, что девушки красивые: и одеты модно, и картинка в целом уютная, - поддержала ее avtorlife.

- Нога только сдает, кто старше, - отметила aruka2708.

natasupernova Smells like teen spirit Отгадайте загадку: Мама девочки справа - сестра девушки слева.

- Такая молодая, а уже шишки на ногах, - поразилась nina_victoria05.

Буквально за считанные часы снимок набрал больше 65 тысяч лайков и сотни комментариев.