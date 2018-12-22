2018-12-22T14:44:05+03:00
Общество

Наталья Водянова выложила забавное фото со старшим сыном

Столь необычным способом супермодель поздравила Лукаса с 17-летием
Юлия ДАНЧЕНКО
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Наталья Водянова выложила забавное фото со старшим сыномНаталья Водянова выложила забавное фото со старшим сыномФото: СОЦСЕТИ
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Наталья Водянова время от времени любит выкладывать забавные и в то же время милые фотографии со своей семьей. Но сегодня главным героем стал ее старший сын Лукас, которому исполнилось 17 лет.

- У моего старшего сына сегодня день рождения. Спустя 17 лет ты все еще мой мальчик-малыш, только чуть выше меня, - написала Наталья Водянова на своей страничке в социальной сети. – Люблю тебя и горжусь человеком, которым ты становишься.

Поклонники не могли пройти мимо такого значимого события в жизни любимой супермодели.

- Как много нежности в этих словах! Счастья вам! – написала Marietime.

- Поздравляю Вас с днем рождения сына! Мне кажется, в нем есть все самое хорошее, что есть в вас. Пусть так будет всегда! Здоровья ему и хороших людей вокруг. Будьте счастливы, - поздравила mary_on_the_moon.

- А кто такой морщинистый с глазами рыбы на заднем плане? – пошутила Ksenoslife.

- Я вас поздравляю, у меня трое деток, а старшему сыну уже 15 - это так удивительно видеть, как они взрослеют: из маленького комочка превращаются в юношу со 184 см ростом, - умилилась _.i.brykylskaya.

- Натусик! Поздравляю Вас с днем рождения Лукаса! Желаю, чтобы те черты Вашего характера, которые он от Вас унаследовал, Люкасик будет достойным продолжателем вашего дела – благотворительности! И я не сомневаюсь, что он вырастает достойным человеком своих родителей! Это уже видно по многим Вашим публикациям! Здоровья, радости и счастья Вашему дому, а Люкасику радовать свою мамочку новыми успехами, новыми достижениями, новыми открытиями! Возможно, скоро его имя будет очень значимым и весомым в программе «Обнаженные сердца! – написал pavlin59.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова с сыном Лукасом
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