2018-12-17T14:58:20+03:00
Звезды

Наталья Водянова поднялась на 29 позиций в рейтинге 100 самых сексуальных женщин России

Журнал Maxim подвел итоги читательского и экспертного голосований
Анастасия НАЗАРОВА
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В 2018 году читатели поставили Водянову на 48 строчку рейтинга.В 2018 году читатели поставили Водянову на 48 строчку рейтинга.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель Наталья Водянова из года в год попадает в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim. Так, в прошлом году знаменитая нижегородка заняла 58 строчку. Результаты 2018 года порадовали поклонников Натальи значительно больше - одна из самых известных русских женщин в мире заняла 29 место итового рейтинга! (по результатом читательского голосования многодетная мать занимала 48 позицию)

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- Ей можно больше ничего в жизни не делать, запереться в ядерном бункере, и еще лет двадцать она будет признаваться самой красивой, самой сексуальной, влиятельной и офигенной женщиной России. Но Наталья не заперлась в бункере, напротив, в этом году она была послом чемпионата мира по футболу, - отмечают составители рейтинга.

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Добавим, что на первом месте оказалась коллега Водяновой Ирина Шейк. На второй строчке - певица Вера Брежнева, а на третьей - солистка группы Serebro Ольга Серябкина. А вот жена нижегородца Сергея Кристовского (Uma2rman) Наталья Земцова в итоге оказалась на 92 строчке рейтинга.

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