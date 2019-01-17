2019-01-17T20:54:14+03:00
Звезды

"И это мама пятерых детей": Наталью Водянову раскритиковали за вульгарную фотографию

36-летняя супермодель показала, что ей нечего стесняться [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Некоторые подписчики не оценили поступок многодетной мамы и основателя благотворительного фонда.Некоторые подписчики не оценили поступок многодетной мамы и основателя благотворительного фонда.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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"Нижегородская Золушка" Наталья Водянова шокировала подписчиков, выложив провокационное фото в своем Инстаграме 17 января. На снимке многодетная мама сидит на диване в легком мини-платье с широко раздвинутыми ногами, на которых высокие сапоги Christian Louboutin.

natasupernovanatasupernova
Just showing off the boots and what did you think?
15793 отметок «Нравится»686 комментариевInstagram

- Просто показываю сапоги. А вы о чем подумали? - подписала фото Наталья.

За полчаса публикация набрала более 18 тысяч лайков и свыше 300 комментариев. Многие сочли фотографию недостойной.

natasupernovanatasupernova
During men s bring your man on our way to @virgilabloh @louisvuitton #pfw
33421 отметок «Нравится»207 комментариевInstagram

- Вульгарно. Не ожидала, - прокомментировала пользователь nataliamorozova3150.

- Наташа, не надо, не стоит у Волочковой хлеб забирать. Даже ради прикола не стоит, - написала grutsinovairina.

- Не ожидала. Всегда была эталоном женственности для меня. Как-то некрасиво и вульгарно, - считает glushakovamarin.

- И это мама пятерых детей… - напомнила kamiflame.

Справедливости ради, нашлись среди комментаторов и те, кому пикантный снимок пришелся по душе. Они обратили внимание, что с такой фигурой, как у Водяновой, можно фотографироваться как угодно.

- На Наталье все смотрится безупречно. И спасибо вам, что сидите, как хотите, - поблагодарила смелую модель obradova.

- Смело, стильно! И поразительно длинные ноги, - отметил konspb007.

- Такая провокация. Бесстрашная девочка. Стыдно быть ханжами, хейтерами, завистливыми и пафосными, неухоженными и двуличными. Ей можно быть собой. Точка, - встала на защиту finagam_lekarstvo_ot_grusti.

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