"И это мама пятерых детей": Наталью Водянову раскритиковали за вульгарную фотографию
"Нижегородская Золушка" Наталья Водянова шокировала подписчиков, выложив провокационное фото в своем Инстаграме 17 января. На снимке многодетная мама сидит на диване в легком мини-платье с широко раздвинутыми ногами, на которых высокие сапоги Christian Louboutin.
- Просто показываю сапоги. А вы о чем подумали? - подписала фото Наталья.
За полчаса публикация набрала более 18 тысяч лайков и свыше 300 комментариев. Многие сочли фотографию недостойной.
- Вульгарно. Не ожидала, - прокомментировала пользователь nataliamorozova3150.
- Наташа, не надо, не стоит у Волочковой хлеб забирать. Даже ради прикола не стоит, - написала grutsinovairina.
- Не ожидала. Всегда была эталоном женственности для меня. Как-то некрасиво и вульгарно, - считает glushakovamarin.
- И это мама пятерых детей… - напомнила kamiflame.
Справедливости ради, нашлись среди комментаторов и те, кому пикантный снимок пришелся по душе. Они обратили внимание, что с такой фигурой, как у Водяновой, можно фотографироваться как угодно.
- На Наталье все смотрится безупречно. И спасибо вам, что сидите, как хотите, - поблагодарила смелую модель obradova.
- Смело, стильно! И поразительно длинные ноги, - отметил konspb007.
- Такая провокация. Бесстрашная девочка. Стыдно быть ханжами, хейтерами, завистливыми и пафосными, неухоженными и двуличными. Ей можно быть собой. Точка, - встала на защиту finagam_lekarstvo_ot_grusti.
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