Наталья Водянова зажгла с Пэрис Хилтон во Флоренции

Модель и филантроп Наталья Водянова неплохо проводит время во Флоренции, судя по снимкам и видео в своем Instagram.

Перед вечеринкой Водянова встретилась во Флоренции со своей младшей сестрой Кристиной Кусакиной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще вечером 8 января 36-летняя нижегородка ела джелато (мороженое то есть) со своей младшей сестрой Кристиной в одной из местных кафешек. А ночью при полном параде отплясывала на вечеринке по случаю дня рождения главы французского офиса своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Алисы Вольской. Да не одна, а чуть не в обнимку с 37-летней скандальной светской львицей, а еще актрисой, моделью и потенциальной наследницей многомиллионного состояния Пэрис Хилтон.

Звезды отмечали день рождения своей подруги Алисы Вольской.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Happy Birthday, Lisa. We love you, - прокричала Водянова и вместе со зведной приятельницей послала воздушный поцелуй в камеру.

На следующем коротком видео в «Сториз» шумная компания чокается бокалами и звонко смеется. Вечеринка в самом разгаре. А ближе к финалу, когда официанты вынесли именинный торт, гости дружно запели Happy Birthday. Едва ли не громче всех свою подружку поздравляла нижегородская Золушка Водянова.

Наталья с подругой и главой французского офиса своего благотворительного фонда "Обнаженные сердца".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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