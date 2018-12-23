2018-12-23T21:05:10+03:00
Звезды

"Что за кот в сапогах": Наталья Водянова выложила фото в костюме Снежинки

Подписчики высмеяли обувь знаменитости [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Водянова, которая много лет живет в Париже, отмечает Рождество дважды.Водянова, которая много лет живет в Париже, отмечает Рождество дважды.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель и многодетная мать Наталья Водянова поделилась со своими подписчиками очень атмосферным новогодним снимком. На нем нижегородка , облаченная в очень коротенькое платье и широченные ботфорты, украшает елочными шарами огромный камин.

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Вы уже слышали про тренд сезона - украшать камин следует непременно в костюме Снежинки в серебряных ботфортах?
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- Вы уже слышали про тренд сезона - украшать камин следует непременно в костюме Снежинки в серебряных ботфортах, - написала Наталья.

А еще добавила, что ее семья празднует Рождество дважды, соответственно и подарков должно быть вдвое больше!

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В этих же модных ботфортах Наталья сфотографировалась несколькими днями ранее.
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Однако внимание подписчиков привлек не этот милый факт, а сапоги топ-модели.

- Что за кот в сапогах, - поинтересовался tatarkhanovamariam.

- Как будто мамкины сапоги напялила, - прокомментировал bonniyork.

- Карандаш в стакане, - написала ljudmilaarkhilina.

Некоторые написали прямо, что сапоги ужасные. А кто-то посчитал, что в таком образе мать пятерых детей выглядит максимум лет на пятнадцать.

Тем временем 22 декабря знаменитость поздравляла своего старшего сына Лукаса с 17-летием.

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