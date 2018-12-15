«Back home»: Наталья Водянова вернулась к «бабунечке» и детям в Париж

Несколько дней назад стало известно, что известная модель Наталья Водянова уехала из революционной Франции в Индию. Беспорядки в Париже длятся уже несколько недель. Однако выяснилось, что звезда ездила в командировку.

В субботу, 15 декабря, в своем блоге в Instagram она сообщила, что вернулась обратно в Париж, подписав под очень уютной фотографией просто «Back home». Снимок получился по-настящему домашним: четверо детей супермодели расположились у камина, а рядом сидит Лариса Гавриловна - любимая бабушка Натальи. Все они одеты в синий цвет. Не хватает только Лукаса - старшего сына супермодели.

Эта фотография вызвала умиление у подписчиков нижегородки:

natasupernova Наталья Водянова вернулась в Париж

- Счастливая семья, приятно всегда на вас смотреть, - написала olgasidorkina2701

- Дом и семью ничем не заменить! - подхватила tanyusha_kornienko

- Какие милашки! - восхитилась annaigorevna33833.

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