2018-12-15T17:29:15+03:00
Общество

«Back home»: Наталья Водянова вернулась к «бабунечке» и детям в Париж

Супермодель выложила в своем блоге очень уютное фото
Юлия ИСАЕВА
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Наталья Водянова вернулась к «бабунечке» детям в ПарижНаталья Водянова вернулась к «бабунечке» детям в ПарижФото: СОЦСЕТИ
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Несколько дней назад стало известно, что известная модель Наталья Водянова уехала из революционной Франции в Индию. Беспорядки в Париже длятся уже несколько недель. Однако выяснилось, что звезда ездила в командировку.

В субботу, 15 декабря, в своем блоге в Instagram она сообщила, что вернулась обратно в Париж, подписав под очень уютной фотографией просто «Back home». Снимок получился по-настящему домашним: четверо детей супермодели расположились у камина, а рядом сидит Лариса Гавриловна - любимая бабушка Натальи. Все они одеты в синий цвет. Не хватает только Лукаса - старшего сына супермодели.

Эта фотография вызвала умиление у подписчиков нижегородки:

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова вернулась в Париж
12650 отметок «Нравится»91 комментариевInstagram

- Счастливая семья, приятно всегда на вас смотреть, - написала olgasidorkina2701

- Дом и семью ничем не заменить! - подхватила tanyusha_kornienko

- Какие милашки! - восхитилась annaigorevna33833.

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