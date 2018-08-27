2018-08-27T19:20:48+03:00
Звезды

23-летняя сестра Натальи Водяновой хочет постричься, но боится гнева мамы

Однажды родительница сказала дочке: «Ты теперь некрасивая!»
Анастасия НАЗАРОВА
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Внешне девушка очень похожа на свою знаменитую сестру Наталью. Фото со страницы Кристины Кусакиной в ИнстаграмеВнешне девушка очень похожа на свою знаменитую сестру Наталью. Фото со страницы Кристины Кусакиной в ИнстаграмеФото: СОЦСЕТИ
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Мало кто знает, но у российской топ-модели Натальи Водяновой есть две младших сестры Оксана (болеет ДЦП) и Кристина. Последняя на своей странице в Инстаграме 27 августа призналась, что собирается подравнять волосы, правда, не хотела бы, чтобы эту новость сообщали ее матери - Ларисе Кусакиной.

- Мамины подружки, пожалуйста, не докладывайте маме про это. Будет лучше, если она не будет знать, - написала 23-летняя Кристина.

kkusakinakkusakina
Apparently, this photo is very "me".
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По словам сестры всемирно известной модели, волосы у нее растут быстро, и порядком надоело их расчесывать.

- Вот думаю, где в Москве это сделать, потому что в Нижнем все парикмахеры в округе знают меня и мою маму. Знают, что меня ни под каким предлогом нельзя стричь, - пояснила девушка.

kkusakinakkusakina
Мама против, чтобы ее дочка Кристина обрезала красивые волосы
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Оказывается, когда Кристина училась на втором курсе университета, она решила укоротить волосы до плеч.

- Вышла будто бы за картошкой… - вспоминает красавица. - Возвращаюсь домой, мама открывает дверь, и первое, что услышала: «Ты теперь некрасивая!». Но они быстро выросли, я потом еще три раза стриглась.

kkusakinakkusakina
Красная Шапочка. Правда моя любимая сказка детства - девочка со спичками.
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Кстати, сама Наталья Водянова пост родной сестры лайкнула, но комментировать не стала.

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