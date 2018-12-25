Наталья Водянова поздравила подписчиков с Рождеством
Всемирно известная модель Наталья Водянова поздравила подписчиков с Рождеством. На своей странице в микроблоге Instagram нижегородка выложила фотографию, на которой она сидит под елочкой в обнимку с белыми плюшевыми мишками.
- Медведица и пятеро ее детей поздравляют вас и ваши семьи с Рождеством. Проще было собрать этих [плюшевых] ребят здесь, чем реальных, - написала Наталья, имея в виду свое семейство.
Поклонники поздравление оценили и поздравили звезду в ответ. Причем сделали это как иностранцы, так и россияне.
- С Рождеством супермаму и ее замечательную семью, - написала lena.norway.
- Наташа, вы большая молодец, с рождеством вас! - добавил gromov_nikola.
- Доброе сердечко, очаровательная Наташа. Пусть все ваши желания, задуманные в это волшебное время, сбудутся, - пожелала _ada_gorbachenko.
- Когда получаешь такие поздравления с самыми искренними пожеланиями, то на душе светло и радостно. Спасибо тебе за то, что делаешь добрые дела, - прокомментировал pavlin59.
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