2018-12-25T18:07:59+03:00
Звезды

Наталья Водянова поздравила подписчиков с Рождеством

А вот дети супермодели к поздравлению не присоединились [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Супермодель поздравила своих подписчиков с католическим Рождеством.Супермодель поздравила своих подписчиков с католическим Рождеством.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всемирно известная модель Наталья Водянова поздравила подписчиков с Рождеством. На своей странице в микроблоге Instagram нижегородка выложила фотографию, на которой она сидит под елочкой в обнимку с белыми плюшевыми мишками.

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Merry Christmas from mama bear and her 5 baby snow bears to you and your families.
14263 отметок «Нравится»99 комментариевInstagram

- Медведица и пятеро ее детей поздравляют вас и ваши семьи с Рождеством. Проще было собрать этих [плюшевых] ребят здесь, чем реальных, - написала Наталья, имея в виду свое семейство.

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Last touches just in time for the first Christmas of the season.
54983 отметок «Нравится»309 комментариевInstagram

Поклонники поздравление оценили и поздравили звезду в ответ. Причем сделали это как иностранцы, так и россияне.

- С Рождеством супермаму и ее замечательную семью, - написала lena.norway.

- Наташа, вы большая молодец, с рождеством вас! - добавил gromov_nikola.

- Доброе сердечко, очаровательная Наташа. Пусть все ваши желания, задуманные в это волшебное время, сбудутся, - пожелала _ada_gorbachenko.

- Когда получаешь такие поздравления с самыми искренними пожеланиями, то на душе светло и радостно. Спасибо тебе за то, что делаешь добрые дела, - прокомментировал pavlin59.

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