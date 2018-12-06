2018-12-06T15:56:02+03:00
Общество

Правоохранители объявили вознаграждение за информацию о пропавшей 9-летней Маше Люлиной

Девочку ищут уже более трех с половиной месяцев
Юлия ИСАЕВА
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Девочку ищут с августаДевочку ищут с августаФото: Юлия ИСАЕВА
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Правоохранительные органы объявили вознаграждение за достоверную информацию, которая поможет в установлении местонахождения пропавшей в Богородске 9-летней Маши Люлиной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, сообщить имеющуюся информацию по телефону дежурной части ОМВД России по Богородскому району: 8-831-702-21-98 или «02». Анонимность гарантируется.

Напомним, Маша пропала в Богородске 20 августа 2018 года. Она вышла погулять рядом с домом на детской площадке. Из окна за Машей наблюдала бабушка, которая отчетливо видела, как внучка дошла до мусорных баков, а обратно уже не вернулась. Прошло уже больше трех с половиной месяцев, но никаких зацепок нет.

Приметы девочки: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые. В момент исчезновения была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. Кроме того, у Маши имеется инвалидность: она плохо разговаривает.

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