Волонтеры назвали две основные версии исчезновения 9-летней Маши Люлиной

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-22T14:45:45+03:00

9-летняя Маша Люлина пропала в Богородске 20 августа, когда гуляла около дома Фото: Юлия ИСАЕВА

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9-летняя Маша Люлина пропала в Богородске 20 августа, когда вышла погулять рядом с домом на детской площадке. Из окна за Машей наблюдала бабушка, которая отчетливо видела, как внучка дошла до мусорных баков, а обратно уже не вернулась.

В тот же день жители города забили тревогу. Волонтеры собрали отряды на поиски, на помощь приезжали жители не только всего региона, но и соседних областей. Однако, к сожалению, никаких результатов прочес территории не дал. Маша будто провалилась сквозь землю. Прошло уже больше двух месяцев, но никаких зацепок, куда могла подеваться маленькая девочка средь бела дня, нет.

Пока на улице достаточно теплая погода, волонтеры каждые выходные ищут добровольцев. Они обыскивают Богородск и его окрестности. Только есть одна большая проблема: желающих помочь с поисками становится все меньше. На призыв волонтеров откликаются уже меньше десяти человек в неделю.

- В минувшие выходные мы тоже искали Машу. До сих пор нет никаких зацепок и следов. Наступают последние дни благоприятной для поисков погоды, они очень важны, - рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

По его словам, когда листья упадут, и появится снег поиски Маши, скорее всего, будут приостановлены.

- Мы будем искать, но уже по факту поступления какой-либо информации: кто-то что-то видел или есть следы исчезновения, - добавил Шухрин.

Он поделился, что сейчас рассматриваются две основные версии исчезновения Маши Люлиной.

- Либо ее увези, либо она ушла сама и попала в чрезвычайную ситуацию. Это могло было быть и ДТП, и глубокий колодец, - пояснил волонтер.

Приметы пропавшей Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые. В момент исчезновения была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится. У Маши имеется инвалидность: она плохо разговаривает.

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