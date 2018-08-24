Следователи: «Нет никаких оснований полагать, что исчезновения Маши Ложкаревой и Маши Люлиной связаны между собой»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-24T14:23:24+03:00

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Август 2018 года стал очень тревожным для нижегородцев. Тысячи людей переживают за судьбы детей. Поводом послужили исчезновения двух девочек – 9-летней Маши Люлиной и 13-летней Маши Ложкаревой. «Комсомольская правда» опросила экспертов и выяснила, связаны ли эти случаи между собой или же это просто трагичное совпадение.

1 августа и 20 августа

Все началось в первый же день последнего летнего месяца. В Кстовском районе в маленьком садовом товариществе исчезла 13-летняя Маша Ложкарева. Она вышла из дома, села на велосипед, отправилась прокатиться. Больше девочку никто не видел. С тех пор прошло больше трех недель, однако у следователей нет ни одной версии, ни одного следа пропавшего подростка. Добровольцы продолжают прочесывать леса, водоемы, дома и поля в поисках хотя бы какой-нибудь зацепки. Но все тщетно. Многие уже расстались с надеждой увидеть Машу живой, но некоторые верят и надеются, что девочка просто сбежала из дома, как это часто бывает в подростковом возрасте.

Маша Ложкарева

Ровно через 20 дней после того, как в «Горном Борке» пропала Маша Ложкарева, по Нижегородской области разлетелась еще одна страшная новость: второе таинственное исчезновение. 9-летняя Маша Люлина вышла гулять у бабушкиного дома утром 20 августа, дошла до мусорных баков и обратно не вернулась. У девочки есть инвалидность – она плохо разговаривает. Родные Маши находятся в шоковом состоянии, они рассказали, что ребенок очень добрый и ведомый – это и могло стать причиной.

Пропавшая Маша Люлина

В следственном комитете Нижегородской области «Комсомольской правде» заявили, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что эти два случая связаны между собой. Исчезновения девочек находятся на особом контроле, расследованием занимаются специалисты.

А вдруг маньяк?

Но нижегородцы уже активно обсуждают эту тему. Им не дают покоя совпадения в этих двух историях: обе девочки Маши, у них похожая внешность, они пропали бесследно и средь бела дня. Жители боятся отпускать детей одних, предполагают, что в регионе действует самый настоящий маньяк.

Однако волонтеры тоже считают, что таких серьезных выводов делать не нужно.

- Кроме того, что их зовут одинаково, схожестей больше я не вижу. Это все сказки. Причины у этих исчезновений, скорее всего, разные. В наших дворах гораздо проще потеряться или упасть в колодец, чем наткнуться на маньяка. Мы проверяем все показания, - высказал свою точку зрению координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

Поиски Маши ЛюлинойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, волонтеры ищут как Машу Ложкареву, так и Машу Люлину. Штабы в Богородске и Кстовском районе работают круглосуточно. Прочесывается огромная территория – от подвалов и колодцев до лесов и полей. К сожалению, пока ни одной зацепки в обоих случаях нет.

Поиски 13-летней Маши ЛожкаревойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижегородской области должность Уполномоченной по правам ребенка занимает Маргарита Ушакова. Она рассказала «Комсомольской правде», что тоже участвует в поисках девочек.

- По фактам пропажи несовершеннолетних в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступает оперативная информация от следователей. Кроме того, я поддерживаю постоянную связь с руководителем ПСО «Волонтер». В рамках взаимодействия с компетентными органами мы запрашиваем и получаем информацию о ходе следственных и розыскных мероприятий, в том числе и по данному происшествию. Я оказываю организационную поддержку, а также содействие в распространение информации о пропавших детях, - объяснила Ушакова.

Связать эти две пропажи она тоже отказалась.

- Пропавшие люди в Нижнем Новгороде или Нижегородской области, к сожалению, не редкость. Пропадают пожилые и престарелые, дети и молодежь, больные и здоровые, богатые и бедные. Причины, по которым пропадают дети, могут быть совершенно разными. В каждом случае досконально разбираются компетентные органы, - заявила Уполномоченная по правам ребенка.

Памятка: что делать, если пропал ребенок

В аппарате Маргариты Ушаковой «КП НН» предоставили специальную памятку. В ней описывается, как должны действовать родители, если у них пропал ребенок:

1. Записать время, когда поняли, что ребёнок пропал. Поискать его дома, около дома. Опросить ближайших соседей и друзей ребёнка, возможно, он в гостях.

2. Если в течение часа установить местонахождение ребёнка не удалось, необходимо найти последнюю фотографию ребенка, составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включить в описание особые приметы и характерные манеры.

3. Незамедлительно подать заявление в ближайшее отделение полиции с приложением вышеперечисленной информации.

4. Если у ребенка есть мобильный телефон, номер которого оформлен на Вас, запросить у сотового оператора распечатку последних звонков.

5. Обзвонить всех, кто может знать о местонахождении ребенка. Будьте особенно внимательны к тем, кто видел его незадолго до исчезновения. Спрашивайте малейшие детали - что говорил ребенок, в каком был настроении.

6. Позвонить волонтёрам и оставить заявку. Привлечь к поискам как можно больше людей - родственников, друзей и знакомых. Использовать СМИ и Интернет для распространения информации (по согласованию со следователем).

Миф о «трех днях после пропажи»

В ГУ МВД по Нижегородской области «Комсомолке» подробно рассказали о том самом мифе, которого все боятся, - «Вдруг заявление не примут, ведь три дня еще не прошло».

По информации правоохранителей, при поступлении устного либо письменного заявления, содержащего признаки безвестного исчезновения человека, сопряженного с угрозой его жизни и здоровью оперативный дежурный по органу внутренних дел незамедлительно должен зарегистрировать заявление в книге учета и заполнить бланк протокола. Кроме того, он сразу организует опросы заявителя и других граждан, которым могут быть известны обстоятельства исчезновения и иные сведения судьбы пропавшего, после чего осуществляет проверку пропавшего без вести по имеющимся учетам.

Помимо этого полицейский ориентирует на розыск по приметам наряды патрульно-постовой службы, иной личный состав, соседние органы внутренних дел, в том числе на транспорте. При наличии информации о возможном местонахождении без вести пропавшего в торгово-развлекательном центре, обеспечивает взаимодействие с сотрудниками ЧОП. И в итоге он докладывает о безвестном исчезновении граждан в ДЧ ГУ МВД, которая информирует УУР (руководство или 8 отдел). УУР (8 отдел) организует проверку по учетам регистрации несчастных случаев.

Кроме того, оперативник обязан выехать на место жительства пропавшего или пребывания разыскиваемого дежурной следственно-оперативной группы (СОГ), а также принимает решение об участии кинолога с разыскной собакой.

О том, что никакого правила трех дней нет, заявила и Маргарита Ушакова.

- Необходимо знать, если у вас не принимают заявление, то это нарушение закона - заявление обязаны принять сразу и от любого гражданина, не обязательно от родственников. В случае отказа надо обратиться в прокуратуру или вышестоящему начальству. Обязательно потребовать регистрации заявления; узнать его регистрационный номер и ФИО принявшего сотрудника, - добавила Уполномоченная по правам ребенка.

Только цифры

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в 2016 году в розыск были объявлены 330 пропавших без вести граждан, 270 из которых нашли (226 живыми).

В 2017 году в розыске были 259 человек, из них нашли 200 (158 живыми).

За первые полгода 2018 года без вести пропали 100 нижегородцев. 69 из них уже найдены (60 живыми).