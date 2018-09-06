Семья пропавшей в Богородске 9-летней Маши Люлиной: «Наша жизнь остановилась»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-06T12:30:51+03:00

Машу ищут уже больше двух недель Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Девочку ищут уже больше двух недель

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Уже больше двух недель в Богородске продолжаются поиски пропавшей Маши Люлиной. 9-летняя девочка вышла утром 20 августа погулять на детскую площадку рядом с домом и исчезла. С тех пор нет ни одной зацепки, волонтеры прочесывают территорию, а родители Маши надеются на лучшее.

Как рассказала «Комсомольской правде» Вероника Люлина – мама пропавшей девочки – вся семья сейчас находится в ужасном состоянии: и отец, и бабушки, и старшая сестричка. Все они продолжают самостоятельные поиски Маши.

- Наша жизнь остановилась. Конечно же, мы надеемся на положительный исход. Мы с друзьями тоже постоянно ходим по городу, ищем ее, - поделилась Вероника.

Мама Маши ЛюлинойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Конечно же, родные надеются, что их Машенька вернется домой живая и невредимая. Предположить какие-либо версии исчезновения дочери Вероника боится.

- Не знаю, нет никаких версий, куда она могла исчезнуть, - вздохнула женщина.

По ее словам, люди уже почти перестали приходить в штаб на поиски Маши. Эту информацию подтвердил «Комсомолке» координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

- Людей на поисках Маши Люлиной в Богородске сейчас очень мало. Максимум 20 человек в день приходят. Хотя добровольцы очень нужны, - пояснил он.

Напомним, ранее штаб по поискам Маши находился в ФОКе. Пару дней назад он переехал и теперь находится по адресу: Богородск, улица Чернышевского, д. 40. Волонтерам необходимы цветные ориентировки, скотч и много файлов.

Приметы пропавшей Маши Люлиной: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится.

У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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