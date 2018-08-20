«Гуляла около дома и исчезла»: В Богородском районе разыскивают 9-летнюю Машу Люлину

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-20T17:52:37+03:00

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Сегодня, 20 августа, по соцсетям разлетелась ужасная новость: в Богородском районе Нижегородской области пропал ребенок. Волонтеры объявили срочный сбор на поиски.

9-летняя Маша Люлина гуляла около дома на улице Комсомольская в 11:30. Через некоторое время девочка пропала. С тех пор ее никто не видел.

Приметы Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится.

По информации ПСО «Волонтер», ребенок является инвалидом.

Напомним, В Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая 1 августа поехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» Кстовского района и не вернулась.

Уже обследована территория в радиусе 40 километров от места исчезновения подростка. Сейчас территория поисковых мероприятий расширена до 60 километров.

За достоверную информацию о местонахождении ребенка объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. На днях родители заявили, что денежное вознаграждение также предусмотрено за велосипед и телефон пропавшей Маши. Анонимность гарантируется.

Приметы девочки: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.

Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах её исчезновения, сообщить по телефону дежурной часть ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45, или по каналу связи «02».