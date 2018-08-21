«Наша задача – найти ее!»: Как в Богородске ведутся поиски 9-летней Маши Люлиной

СЕГОДНЯ 20:55 2018-08-21T20:56:56+03:00

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20 августа по Нижегородской области разлетелась страшная новость: снова пропал ребенок. На этот раз 9-летняя Маша Люлина: она гуляла на детской площадке и исчезла. Днем и ночью масштабные поиски ведутся в Богородске, куда съезжаются десятки добровольцев и спецслужб. «Комсомольская правда» тоже отправилась на поиски девочки.

«Мы хотим поучаствовать в поисках»

Ярко рыжие кепки и жилеты волонтеров видно издалека. Они разбили лагерь около ФОКа на улице Чернышевского. Здесь уже стоят машины МЧС и полиции.

- Добрый день, мы хотим поучаствовать в поисках, - уверенно сообщили мы, подойдя к столу регистрации добровольцев.

- Отлично! Нам как раз не хватает двоих человек в группу для прочеса территории около железной дороги, - улыбнулась волонтер.

Координаторы планируют по карте, куда отправлять группы поисковиковФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Время было около 12:00. На то время в поисках участвовали около 80-ти человек, не считая специалистов следственного комитета, полиции и военных. Народ еще только подтягивается. Нам пояснили, что волонтеры разрываются между двумя штабами, один из которых сейчас в Кстовском районе – на поисках 13-летней Маши Ложкаревой.

Пока координатор Кристина рассказывает нам подробности, вокруг собираются дети. У них спецзадание – расклеить ориентировки с фотографией пропавшей Машеньки. Объединились всем городом – жители подходили к нам, говорили слова благодарности, приносили воду, батарейки и скотч.

- Здравствуйте, я тоже хочу помочь! Я на машине, – смущаясь сказала девушка в ярко красном платье. Однако в лес ее не взяли, мол, куда в таком-то наряде?

В штабе в основном используются позывные. Руководителем нашей группы из семи человек была избрана Юла – она погрузила нас в две машины, и мы отправились в путь. Ехать пришлось недолго – минут пять.

Железнодорожный переезд. Справа лес, слева тоже.

- Эту территорию уже прочесывали ночью, но та как видно было плохо, нужно повторить – вдруг что-то упустили. Наша задача – найти Машу. Выстраиваемся в линию, отходим друг от друга на полтора метра и вперед, - проинструктировала нас Юла. Она раздала всем свой номер телефона, на всякий случай.

Командир нашего отряда ЮлаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выполнив указания, мы отправились вдоль путей. Первое время все находились рядом, но через пару минут в зоне видимости остались только пара человек – лес там трудно проходимый, пришлось пробираться сквозь заросли травы и деревьев. Крапива, паутина, засасывающая трава, сильная жара и даже змеи – ничто не давало нам отвлечься от важнейшей миссии: найти пропавшего ребенка.

Журналисты «Комсомольской правды» прочесали территорию вместе с волонтерамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Это очень страшно»

Поиски человека – занятие очень сложное и морально, и физически. Через полчаса мы уже очень устали, но уверенно продвигались вперед. Вооружившись огромными палками, проверяли почву под ногами и шли медленно.

Журналисты «Комсомольской правды» прочесали территорию вместе с волонтерамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Вы знаете, это очень страшно – оказаться в такой ситуации, в которой сейчас родные Маши, - поделилась своими мыслями доброволец Настя Тимофеева.

Как оказалось, у нее у самой двое детей, один из которых тоже на инвалидности – у него синдром Дауна.

- Очень переживаю, я сама мать. На себя перевожу эту ситуацию, боюсь, что мой ребенок поступит также. Только неделю назад начали ходить в садик, а вчера я узнала, что пропала Маша, и сразу вызвонила мужа с работы, попросила посидеть с детьми, рванув на поиски, - рассказывает 24-летняя девушка.

Территорию, закрепленную за нашей группой, обошли два раза. Чего нам только не попадалось на пути: поваленные деревья, овраги, болото, заброшенные садовые участки и глубокие открытые люки. Заглядывали везде, но никаких следов 9-летней Маши не обнаружили.

Заглядывали в заброшенные садовые домикиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Внимание! Пропал ребенок…

От нереально громкого голоса все испугались и стали поспешно оглядываться, пытаясь понять, что происходит. Оказалось, по всему Богородску ездят машины с громкоговорителями и называют приметы пропавшей Маши.

- Я тоже ищу человека впервые, - вздохнула Люба, - Никогда бы не подумала, что это так сложно. Дай Бог, чтобы малышка нашлась.

Вернулись к штабу около 15:00 и сразу поймали Римму из поисково-спасательного отряда «Волонтер», которая рассказала, что во время нашего отсутствия прибыли еще около 50 добровольцев и на поиски были высланы еще пять групп, в каждой из которых от пяти до тринадцати человек.

Координаторы планируют по карте, куда отправлять группы поисковиковФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На данный момент прочесан уже весь Богородск. Мы осмотрели все: чердаки, подвалы, колодцы, дома, парки и сады. Как только будем уверены, что в городе Маши нет, отправимся искать за его территорию – во всех направлениях, - уверенно сообщила одна из добровольцев Кристина.

«Родители в шоковом состоянии»

- А где родители Маши? – спросила девушка рядом со штабом.

- Не надо, не трогайте их сейчас, они находятся в шоковом состоянии, - ответила Кристина. Однако позже выяснилось, что мать Маши тоже участвует в поисках: она прочесывает город и днем, и ночью вместе с друзьями.

Мы обратили внимание на двух женщин. Они стояли рядом со столом регистрации и выжидали своей очереди, постоянно докладывая обстановку кому-то по телефону.

- Извините, а вы тоже добровольцы? – поинтересовалась я.

- Нет, мы приехали из поисковой группы «Лиза Алерт», - поспешила мне ответить одна из них, - Но никаких комментариев пока дать не можем, пока нечего сообщать.

Несколько мужчин вдруг резко засуетились, направляясь к машинам. Волонтер сообщил нам, что они отправляются осматривать промзону на улицах Механизаторов и Полевая. В это время пара отрядов уже вернулись со своих территорий. Они разложились на траве, взяли пирожки и воду, собираются с силами.

Как в Богородске ведутся поиски 9-летней Маши ЛюлинойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Так, я поехала, - заявила Настя Тимофеева, - Не могу просто так сидеть. Оказалось, она ищет Машу с самого утра практически не переставая.

Когда мы уезжали из штаба, почти все добровольцы снова расселись по машинам и отправились искать девочку на территории города. Но наши поиски на этом не закончились, следующим пунктом стал тот самый двор, в котором в последний раз видели Машу.

Детская площадка, на которой в последний раз видели МашуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«У меня одна версия – ее посадили в машину и увезли»

Как оказалось, Маша пошла гулять во дворе около бабушкиного дома. Сейчас там на качелях катаются дети, но в то злополучное утро рядом с ребенком никого не оказалось.

- Она пошла гулять, стояла сначала у детской площадки, потом прошла дальше, к мусорным контейнерам. Свернула к ним… И больше я ее не видела. Обычно она обходит эти мусорки и по тротуару возвращается обратно. Вокруг никого не было. Пять минут прошло, потом 10, 15, а Маши все нет. Я пошла искать. Даже до парка дошла – нет нигде, - со слезами на глазах вспоминает Мария Валерьяновна – бабушка Маши.

Пенсионерка оббежала всю территорию рядом с домом, но внучку так и не нашла.

- Версия у меня одна – ее в машину посадили и увезли. А куда и кто– не знаю. Кто-то выследил, наверное. Не знаю, где ее искать. Нет нигде, как сквозь землю провалилась, - сказала пенсионерка.

Бабушка пропавшей МашиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Посмотреть онлайн-трансляцию с места поисков Маши можно здесь.

Напомним, в момент исчезновения девочка была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико и розовые кроссовки.

Ее приметы: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Любую информацию о местонахождении девочки просим сообщать волонтерам по номеру: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию «102».