Бабушка пропавшей 9-летней Маши Люлиной: «У меня одна версия – ее посадили в машину и увезли»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-21T18:05:27+03:00

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Уже второй день в Богородске ведутся масштабные поиски 9-летней Маши Люлиной. Девочка гуляла на детской площадке и исчезла. Родные Маши находятся в шоковом состоянии, мама и бабушка проливают слезы и молят Бога, чтобы их кровинушка вернулась домой целая и невредимая.

Дом, в котором живут Маша, ее старшая сестра Арина и родители, находится по адресу: улица Комсомольская, дом 30. Туда мы и отправились.

- Машенька гуляла у бабушкиного дома. Он находится через три дома от нашего. Утром она ушла к ней в гости, позавтракала там, потом отправилась на детскую площадку и пропала, - рассказала «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» Вероника Люлина – мама пропавшей Маши.

Мама МашиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Женщина сама лично принимает участие в поисках дочери. Она обыскивает город вместе с друзьями днями и ночами. Папа Маши сейчас в рейсе, но уже мчится домой. Он работает дальнобойщиком.

По словам их соседки, Марины Куликовой, Маша неоднократно бегала к бабушке сама – без взрослых.

- Мы с ней лично никогда не общались. Но соседи часто спрашивали у нее «Маш, ты куда?», на что девочка отвечала, что пошла к бабушке. Куда она могла пропасть? Очень жалко ребенка, - вздохнула пенсионерка.

Мария Валерьяновна – бабушка Маши – в тот день, 20 августа, наблюдала за внучкой из окна. Она поделилась с нами подробностями исчезновения девочки.

На этой площадке бабушка в последний раз видела МашуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Она пошла гулять, стояла сначала у детской площадки, потом прошла дальше, к мусорным контейнерам. Свернула к ним… И больше я ее не видела. Обычно она обходит эти мусорки и по тротуару возвращается обратно. Вокруг никого не было. Пять минут прошло, потом 10, 15, а Маши все нет. Я пошла искать. Даже до парка дошла – нет нигде, - со слезами на глазах вспоминает бабушка.

Бабушка попавшей МашиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мария Валерьяновна добавила, что Маша практически не общалась со сверстниками из-за проблем с речью. В тот день она была совсем одна.

- Версия у меня одна – ее в машину посадили и увезли. А куда и кто– не знаю. Кто-то выследил, наверное. Не знаю, где ее искать. Нет нигде, как сквозь землю провалилась, - сказала пенсионерка.

Не смотря ни на что, она верит в лучшее.

Сегодня «Комсомолка» принимала участие в поисках пропавшего ребенка. Прямую трансляцию из Богородска можно посмотреть здесь.

Маша пропала 20 августа, когда гуляла на детской площадке

В момент исчезновения Маша была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико и розовые кроссовки.

Ее приметы: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Любую информацию о местонахождении девочки просим сообщать волонтерам по номеру: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию «102».