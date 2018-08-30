СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-30T11:48:47+03:00

Ее заметили на камерах видеонаблюдения [видео]

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовало в соцсетях объявление. Они ищут женщину, которая могла стать свидетелем исчезновения 9-летней Маши Люлиной.

К посту прикреплено видео с камер видеонаблюдения. Именно на нем и видно разыскиваемую.

Речь идет о женщине в розовой кофте. Волонтеры просят всех, кто знает о ней что-либо, позвонить по телефонам 102 или инфоргу на горячую линию 8-800-700-54-52.

Напомним, 9-летняя Маша Люлина пропала в Богородске 20 августа. Ее ищут уже десять дней, однако никаких зацепок до сих пор нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/666485" frameborder="0"></iframe> Волонтеры разыскивают женщину, которая видела 9-летнюю Машу Люлину в день исчезновения.

Приметы девочки: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится.

У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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