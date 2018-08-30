Волонтеры разыскивают женщину, которая видела 9-летнюю Машу Люлину в день исчезновения
Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовало в соцсетях объявление. Они ищут женщину, которая могла стать свидетелем исчезновения 9-летней Маши Люлиной.
К посту прикреплено видео с камер видеонаблюдения. Именно на нем и видно разыскиваемую.
Речь идет о женщине в розовой кофте. Волонтеры просят всех, кто знает о ней что-либо, позвонить по телефонам 102 или инфоргу на горячую линию 8-800-700-54-52.
Напомним, 9-летняя Маша Люлина пропала в Богородске 20 августа. Ее ищут уже десять дней, однако никаких зацепок до сих пор нет.
Волонтеры разыскивают женщину, которая видела 9-летнюю Машу Люлину в день исчезновения.
Приметы девочки: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.
Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.
Особые приметы: сутулится.
У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.
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