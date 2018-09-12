В ходе поисков 13-летней Маши Ложкаревой волонтеры сравняли с землей заброшенную насосную станцию

СЕГОДНЯ 17:41 2018-09-12T18:03:18+03:00

Волонтеры с помощью вакуумного экскаватора откачали все содержимое резервуаров Фото: СОЦСЕТИ

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Поиски 13-летней Маши Ложкаревой ведутся в Нижегородской области почти полтора месяца. Первого августа девочка поехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» Кстовского района и пропала.

Волонтеры с помощью вакуумного экскаватора откачали все содержимое резервуаровФото: СОЦСЕТИ

До недавнего времени штаб по поиску исчезнувшей Маши находился в СНТ «Борок» в доме ее отца Владимира. Однако вечером 10 сентября волонтеры сообщили о том, что штаб переехал в деревню Прокошево также Кстовского района, а именно в здание местного сельсовета (соседняя дверь от опорного пункта полиции). Штаб пробудет там дней пять-шесть.

Волонтеры с помощью вакуумного экскаватора откачали все содержимое резервуаровФото: СОЦСЕТИ

Во время поисков волонтеры обнаружили заброшенную канализационную насосную станцию.

- Нам выделили единственный в области вакуумный экскаватор, с помощью которого удалось откачать все содержимое резервуаров. Резервуары проверены и засыпаны, - рассказали волонтеры.

Волонтеры с помощью вакуумного экскаватора откачали все содержимое резервуаровФото: СОЦСЕТИ

А в среду, 12 сентября, ПСО «Волонтер» приступил к осмотру и ликвидации мазутных хранилищ на территории заброшенной фермы в Прокошево.

Волонтеры с помощью вакуумного экскаватора откачали все содержимое резервуаровФото: СОЦСЕТИ

- Работа по выявлению и ликвидации потенциально опасных объектов не могла быть проделана без поддержки и инициативы Уполномоченной по защите прав детей в Нижегородской области, Уполномоченной по правам человека в Нижегородской области, Водоканала, администрации Кстовского района и администрации Прокошевского сельсовета, - поблагодарили добровольцы.

Волонтеры с помощью вакуумного экскаватора откачали все содержимое резервуаровФото: СОЦСЕТИ

КОНКРЕТНО

В Нижегородской области разыскивается 13-летняя Маша Ложкарева.

Приметы: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

На ней были надеты голубые джинсовые шорты и белая футболка с рисунком.

Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед красный.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах исчезновения девочки, следует сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45 или по каналу связи «02».

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